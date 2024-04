Wybory samorządowe 2024 już za nami! Polacy wybrali swoich przedstawicieli do władz lokalnych. Wyborcy wybierali przedstawicieli do rad gmin, powiatów, sejmików województw, radnych dzielnic (w przypadku Warszawy) oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Lokale wyborcze zostały otwarte w całej Polsce o godz. 7.00 i były czynne do godz. 21.00. Wiemy już, że jeśli chodzi o sejmiki wojewódzkie, to najwięcej głosów uzyskało ugrupowanie: PiS.

Tak wynika z pierwszych sondażowych danych exit poll, które zostały zebrane przez Ipsos, które zostały podane przez TVP oraz TVN 24. Poparcie dla sześciu największych ogólnopolskich komitetów wyborczych ułożyło się następująco:

PiS: 33,7 proc.

Koalicja Obywatelska: 31,9 proc.

Trzecia Droga: 13,5 proc.

Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy: 7,5 proc.

Lewica: 6,8 proc.

Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy: 2,7 proc.

Inne komitety: 3,9 proc.

W sztabie Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał Jarosław Kaczyński. Prezes partii przyznał: - Dziewiąte nasze zwycięstwo, które powinno być dla nas zachętą do pracy. Ci, którzy już nas chcieli chować. "Wiadomość o mojej śmierci jest przedwczesna" - zaśmiał się Jarosław Kaczyński cytując wielkiego pisarza Marka Twaina. Po czym dodał: - Ten wyniki pokazuje, że dzisiaj w wyborach parlamentarnych być może moglibyśmy uzyskać znacznie więcej, moglibyśmy być może nawet zdobyć władzę - podkreślił Kaczyński. Po czym wskazał cel jego ugrupowania: - Wybory jeszcze za 3 lata, musimy przede wszystkim wygrać w wyborach do PE. Następnie przygotować się i zwyciężyć w wyborach prezydenckich.

Kaczyński wskazał, że obecnie w Polsce wiele zła się dzieje: - Bardzo dawno w Polsce nie było tyle zła, tyle różnego rodzaju fatalnych działań władzy, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj. Dlatego to nasze zadanie jest zadaniem partyjnym, ale przede wszystkim jest zadaniem polskim. Polska nie może iść tą drogą, na którą w tej chwili wpycha ją Donald Tusk. To jest nie do przyjęcia dla naszej przyszłości, nie do przyjęcia dla naszej teraźniejszości - komentował prezes, który był wyraźnie zadowolony z wyniku wyborów samorządowych.

