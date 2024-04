Goście "Expressu Biedrzyckiej" i "Sedna sprawy": Robert Biedroń, prof. Andrzej Rychard i Krzysztof Łapiński [8 kwietnia]

W poniedziałek 8 kwietnia, czyli w pierwszy dzień po wyborach samorządowych, czekają kolejne ciekawe rozmowy. W porannym paśmie publicystyki pojawią się: Krzysztof Łapiński - były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, który będzie gościem redaktora Jacka Prusinowskiego w "Sednie sprawy". Natomiast u redaktor Kamili Biedrzyckiej w "Expressie Biedrzyckiej" zagoszczą: europoseł Robert Biedroń oraz prof. Andrzej Rychard, socjolog, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Państwowej Akademii Nauk. Tematów to rozmowy nie zabraknie, bo w polskiej polityce tyle się dzieje! Nie tylko omawiana zostanie pierwsza tura wyborów samorządowych i wszystko to, co się z tym wiąże, ale z pewnością nie zabraknie komentarzy dotyczących zbliżającego się posiedzenia Sejmu, który także może obfitować w mocne spięcia. Zapraszamy do oglądania "Sedna sprawy" i "Expressu Biedrzyckiej".