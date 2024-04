Partia Razem wchodzi do samorządu. Zandberg mówi o przyczynie słabego wyniku wyborczego KO

Przed 7 rano Donald Tusk zamieścił powyborczy wpis w sieci. Co cieszy, a co martwi premiera?

Zandberg komentuje wyniki wyborów

Zandberg był gościem audycji Onet Rano. Wskazał w niej, że planem było zdobycie reprezentacji w warszawskiej Radzie Miasta oraz ważnych warszawskich radach dzielnic. – Myśmy, w poprzednich wyborach samorządowych (...) poszli odrębnie i odrębnie poszły ruchy miejskie. I to kosztowało nas w Warszawie to, że Platforma praktycznie zdominowała samorząd – powiedział polityk.

– Ten lewicowy głos, można było usłyszeć na demonstracjach, które odbywały się pod ratuszem, na demonstracjach lokatorskich, na demonstracjach klimatycznych. No teraz ten lewicowy głos będzie wybrzmiewać w Radzie Miasta, będzie wybrzmiewać w radach dzielnic, więc tu jest to krok do przodu - podsumował wynik Lewicy w Warszawie Zandberg.

Lider Razem chce się nacieszyć sukcesem

W ocenie współprzewodniczącego Razem, wynik Lewicy w stolicy jest zasługą świetnej kampanii Magdaleny Biejat oraz innych osób, które startowały do rad dzielnic w Warszawie. Zaznaczył, że z cząstkowych danych wynika też, że Lewica będzie mieć swoją reprezentację w Radzie Miasta Krakowa.

Lider Razem chce się nacieszyć sukcesem

Zapytany, czy jego zadowolenie z wyników wyborów nie jest nadmierne Zandberg odpowiedział: "proszę mi pozwolić nacieszyć się tym faktem, że dotąd Razem nie miało reprezentacji w samorządach. Po tych wyborach Razem zdobywa reprezentacje w samorządach. To są dla nas, można tak powiedzieć, pierwsze bramki".

Podkreślił też, że Lewica musi przyjrzeć się swoim wynikom poza dużymi miastami i wyciągnąć z tego wnioski.

Adrian Zandberg zaznaczył, że partia Razem nie żałuje swojej decyzji o nie wejściu do rządu, gdyż nie było zgody na ich programowe sprawy. Jego zdaniem obecnie Lewica zyskuje tam gdzie jest odważna, tam gdzie się nie cenzuruje. – Lewica musi także dawać wyborcom odpowiedź na pytanie, czym się różni od innych partii – uważa poseł.

Zdaniem Zandberga wyniki tych wyborów samorządowych są wypadkową błędnych decyzji rządu, tworzonego przez KO, Trzecią Drogę i Lewicę. Chodzi m.in. o podwyższenie VAT na żywność.

