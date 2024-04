Przed 7 rano Donald Tusk zamieścił powyborczy wpis w sieci. Co cieszy, a co martwi premiera?

Wyniki wyborów samorządowych 2024

Według dotychczasowych doniesień wyniki wyborów samorządowych 2024 wyglądają następująco:

Prawo i Sprawiedliwość: 33,7 proc.

Koalicja Obywatelska: 31,9 proc.

Trzecia Droga: 13,5 proc.

Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy: 7,5 proc.

Lewica: 6,8 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy: 2,7 proc.

KO wygrało w 10 województwach, a PiS w 6. Warto zauważyć, że według wyników exit poll, w tym roku KO wygrało w województwie dolnośląskim, śląskim i mazowieckim, gdzie w wyborach z 2018 roku wygrało PiS.

Reakcja Tuska

Po godzinie 21 Donald Tusk komentował wyniki wyborów samorządowych w Warszawie, gdzie odbył się wieczór wyborczy Koalicji Obywatelskiej. - Mamy dziś wiadomość dnia! Rafał Trzaskowski potwierdził, że jest liderem demokratycznej Polski samorządowej, uzyskał kapitalny wynik. Dzisiaj mogę uroczyście to ogłosić w imieniu Polski demokratycznej, Polski wolnej, Polaków i Polek, którzy wierzą w swoje siły. 15 października powtórzył się także w kwietniu - mówił w niedzielny wieczór.

Najwyraźniej w nocy Tusk nie odsypiał trudów kampanii, tylko mocno analizował wyniki. Z samego rana umieścił on wpis w mediach społecznościowych. Zdradził w nim, co go najbardziej cieszy. - Systematyczne odrabianie strat: w 2018 siedem punktów, w 2023 pięć, dzisiaj - dwa. Rekordowe zwycięstwo w miastach. Przewaga w sejmikach - wyliczał. Co zatem go najbardziej martwi? - Demobilizacja, szczególnie wśród młodych, porażka na wschodzie i na wsi - dodał. Na koniec Tusk podsumował krótko wniosek z wyborów samorządowych:

Co cieszy? Systematyczne odrabianie strat: w 2018 siedem punktów, w 2023 pięć, dzisiaj - dwa. Rekordowe zwycięstwo w miastach. Przewaga w sejmikach. Co martwi? Demobilizacja, szczególnie wśród młodych, porażka na wschodzie i na wsi. Wniosek dla nas? Nie marudzimy! Do roboty!— Donald Tusk (@donaldtusk) April 8, 2024

