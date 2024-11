i Autor: se

ameryka wybiera

Wybory w USA. Wielkie starcie: Kamala Harris kontra Donald Trump [RELACJA NA ŻYWO]

Wybory prezydenckie w USA. Na 5 listopada przypada dzień wyborów w Stanach Zjednoczonych, jest to ustalone długoletnią tradycją. Amerykanie będą głosować w lokalach wyborczych, ale nie jest to jedyny sposób głosowania. W USA możliwe jest też wcześniejsze głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie wcześniejsze. Jednak to właśnie wtorek jest kluczowym dniem. Kto wygra wybory w USA? Jakie wyniki w poszczególnych stanach? O wszystkim informujemy na bieżąco.