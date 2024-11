W stolicy Węgier Budapeszcie odbędzie się w czwartek (7 listopada) piąty szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej oraz nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Przywódcy 47 państw i rządów będą rozmawiali o wyzwaniach dotyczących bezpieczeństwa w Europie, w tym o agresji Rosji na Ukrainę i konflikcie na Bliskim Wschodzie. Dyskusja ma też dotyczyć m.in. nieuregulowanej migracji oraz bezpieczeństwa gospodarczego. Ze względu na to, ale nie tylko, zwołana została na 8:30 konferencja prasowa premiera Donalda Tuska.

Premier skomentował wybory w USA: Będziemy pracowali na rzecz wzmocnienia relacji polsko-amerykańskich

Donald Tusk przyznał, że: - Wybory w USA będą miały poważne konsekwencje z punktu widzenia polityki europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa. (...) Wygrał demokratycznie w wolnych wyborach, a to jest świętość. Trzeba z całym szacunkiem podchodzić do tego. Będziemy z prezydentem Trumpem pracowali na rzecz wzmocnienia relacji polsko-amerykańskich - podkreślił Tusk odnosząc się do wyborów w USA, które wygrał Donald Trump. Premier przyznał, że tak Europa jak i Polska powinny dbać o relację transatlantyckie.

Premier zwrócił się do wszystkich, którzy mają wpływa na opinię publiczną w Polsce, by ochłonęli. - Polską politykę, niezależnie od dynamiki zewnętrznej, by tę politykę prowadzić i znajdę do tego partnerów.

Tusk szczerze o Trumpie: To partner wymagający, ale osobiście mieliśmy dobre relacje

Donald Tusk przyznał, że zna dobrze Trumpa, z czasów pracy w Unii. Wyznał, co nieraz słyszał od niego w rozmowach w cztery oczy:

To partner wymagający, ale osobiście mieliśmy dobre relacje, nie narzekałem na osobisty kontakt. Jedną z zasad, którymi się on kieruje, to wykorzystywanie nieprzewidywalności, nie tylko w polityce. Słyszałem w rozmowach w cztery oczy z Trumpem, że lubi zaskakiwać. Możemy się spodziewać prezydentury dynamicznej.

Donald Tusk podkreślił też, że przede wszystkim jako premier polskiego rządu będzie się koncentrował na polskich interesach.

