Dojdzie do wymiany premiera? „To na pewno byłoby trudne dla Platformy”

Czy Donald Tusk będzie szefem rządu do końca tej kadencji Sejmu? A może premierem mógłby zostać inny lider partii wchodzącej w skład koalicji rządzącej? O możliwe scenariusze zapytaliśmy koalicjantów KO z Polski 2050, którzy chętnie widzieliby w tej roli Szymona Hołownię. – Taka wymiana premiera po dwóch latach byłaby dobra, jeżeli tak się dogadają partie polityczne, liderzy partii, to można coś takiego wdrożyć – przyznaje „Super Expressowi" poseł Kamil Wnuk, sekretarz klubu Polska 2050, który nawiązuje do wariantu rumuńskiego. – Mamy większość parlamentarną i zmiana nie wchodzi w grę – zaznacza z kolei w rozmowie z nami jeden z posłów KO.

i Autor: Darek Delmanowicz/ PAP