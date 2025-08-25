Weto prezydenta Karola Nawrockiego do nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wywołało kontrowersje w kontekście finansowania Starlinków dla Ukrainy.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski twierdzi, że weto prezydenta zagraża dostępowi do internetu dla ukraińskich szkół i szpitali.

Kancelaria prezydenta zapewnia, że weto nie wyłącza Starlinków, a projekt prezydencki czeka na przeprocedowanie w parlamencie we wrześniu.

Spór dotyczy również zasad wypłacania świadczenia 800 plus, które według prezydenta powinno być przyznawane tylko pracującym w Polsce Ukraińcom.

Gawkowski twierdzi, że weto Nawrockiego wyłącza Starlinki Ukrainie. Kancelaria Prezydenta zaprzecza

Prezydent Karol Nawrocki w poniedziałek poinformował o zawetowaniu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję uzasadnił m.in. kwestią świadczenia 800 plus, które według niego powinno być wypłacane tylko tym Ukraińcom, którzy pracują w Polsce. Prezydent argumentuje, że sytuacja finansowa Polski oraz nastroje społeczne uległy zmianie od czasu wprowadzenia pierwotnej ustawy.

W odpowiedzi na to wicepremier Krzysztof Gawkowski w rozmowie z PAP stwierdził, że decyzja prezydenta komplikuje finansowanie internetu satelitarnego dla Ukrainy przez Polskę.

- Decyzja prezydenta wprost oznacza, że tego internetu, ale i wsparcia dla administracji skarbowej na Ukrainie nie będzie. (…) To koniec internetu Starlink, który Polska dostarcza toczącej wojnę Ukrainie. To również koniec wsparcia dla przechowywania danych administracji ukraińskiej w bezpiecznym miejscu. Nie wyobrażam sobie lepszego prezentu dla wojsk Putina niż odcięcie Ukrainy od internetu, o czym właśnie zadecydował Prezydent – pisał Gawkowski na X.

Na alarmujące wypowiedzi ministra Gawkowskiego zareagował szef kancelarii prezydenta, Zbigniew Bogucki, który stanowczo zaprzeczył, jakoby weto prezydenta miało skutkować wyłączeniem internetu Starlink na Ukrainie.

- Koszty tej łączności finansowane są w oparciu o zapisy obecnie obowiązującej ustawy, a projekt złożony w Sejmie przez Prezydenta RP utrzymuje ten stan rzeczy. Wystarczy we wrześniu tę inicjatywę prezydencką sprawnie przeprocedować w polskim parlamencie. (...) Analogicznie rzecz ma się, jeżeli chodzi o wsparcia dla przechowywania danych administracji ukraińskiej w bezpiecznym miejscu - napisał Bogucki na platformie X.

Bogucki zaapelował również do ministra Gawkowskiego o zaprzestanie ataków na prezydenta i oskarżył go o sianie dezinformacji, która jest na rękę Rosji. Podkreślił, że takie działania szkodzą wizerunkowi Polski jako wiarygodnego partnera i mogą być wykorzystywane przez propagandę rosyjską.

Ministerstwo Cyfryzacji: weto prezydenta uniemożliwi udostępnianie terminali Starlink po 30 września

Ministerstwo Cyfryzacji w swoim komunikacie dla PAP wyjaśniło, że zadanie zapewnienia łączności na terytorium Ukrainy, realizowane poprzez udostępnienie terminali Starlink i finansowanie abonamentów, jest realizowane na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Resort zaznaczył jednak, że weto prezydenta do noweli ustawy powoduje, że brak będzie podstawy prawnej oraz środków na dalszą realizację tego zadania po 30 września 2025 r. Oznacza to, że jeśli nowelizacja nie zostanie przegłosowana, to po tym terminie finansowanie Starlinków dla Ukrainy będzie zagrożone. Ministerstwo apeluje o szybkie znalezienie rozwiązania.

Panie Wicepremierze @KGawkowski, powinien Pan walczyć z manipulacją i dezinformacją w sieci, a nie je tworzyć.Weto Pana Prezydenta @NawrockiKn NIE wyłącza Internetu Starlink Ukrainie, ponieważ koszty tej łączności finansowane są w oparciu o zapisy obecnie obowiązującej ustawy, a…— Zbigniew Bogucki🇵🇱 (@BoguckiZbigniew) August 25, 2025

