Platforma straciła Zabrze. Triumfalny ton polityków PiS

Nadrobił potężną stratę z pierwszej tury

W pierwszej turze Ewa Weber otrzymała niemal 40 procent głosów, a Kamil Żbikowski zaledwie 16 procent. Mogło się wydawać, że bezpartyjny radny nie ma szans z pełniącą obowiązki prezydenta kandydatką PO. Stało się jednak inaczej! Na Żbikowskiego w drugiej turze zagłosowało 16 031 wyborców, czyli o zaledwie 106 osób więcej niż na Webber. Frekwencja wyniosła 27,4 procent. - Chciałbym, abyśmy wspólnie cieszyli się z efektów tej kadencji i prowadzili miasto w stronę lepszej przyszłości – mówił po ogłoszeniu wyników zwycięzca. - Ludzie nie chcą obecnej władzy. W Zabrzu kandydatka przegrała, ponieważ w jej kampanię zaangażowali się intensywnie działacze Koalicji Obywatelskiej – twierdzi Michał Wójcik (54 l.) z Prawa i Sprawiedliwości. Radość w szeregach opozycji tonował Roman Giertych (54 l.). - Z kandydatką KO wygrał kandydat liberalny, który w pierwszej turze pokonał PiS i nie dopuścił do wejścia do II tury kandydata osobiście wspieranego przez Kaczyńskiego – uważa poseł KO.

Kim jest nowy prezydent Zabrza?

Nowy prezydent miasta Kamil Żbikowski nie jest członkiem żadnej partii politycznej. Jego kandydatura została zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego. Od 2018 r. zasiada jako radny w Radzie Miasta Zabrze. W wyborach samorządowych w 2018 r. oraz w 2024 r. startował na prezydenta miasta, jednak bez powodzenia.Z wykształcenia jest prawnikiem, posiada również wyższe wykształcenie ekonomiczne a także studiował historię i nauki polityczne. Zawodowo zajmuje się zarządzaniem projektami międzynarodowymi. W Zabrzu angażuje się w inicjatywy lokalne, koordynując projekty takie jak Miastotwórcy Zabrze czy Ratujemy Zabrzańskie Zabytki. Był także inicjatorem i prowadzącym projekt Rowerowa Średnicówka. Jest członkiem Śląskiej Inicjatywy Rowerowej i założycielem ruchu społecznego Lepsze Zabrze.

