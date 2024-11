Kwaśniewski po zwycięstwie Trumpa ma apel do Dudy! Mówi o ostatniej misji, "last dance"

Wybory prezydenckie w USA już za nami, a głosy są liczone. Amerykanie mają jeden z najbardziej złożonych systemów wyborczych na świecie. Tradycyjnie głosowanie odbywa się w pierwszy wtorek listopada – w tym roku był to 5 listopada. W przeciwieństwie do Polski, gdzie prezydent wybierany jest bezpośrednio, Amerykanie głosują na elektorów, którzy reprezentują ich głosy. Według CNN Donald Trump zdobył już 276 głosów elektorskich, przekraczając wymaganą liczbę 270, co daje mu niemal pewne zwycięstwo. Według agencji Reutera natomiast Trump ma tych głosów już 279.

Aleksander Kwaśniewski zapytany o to, czy umie przewidzieć, jaka będzie prezydentura Trumpa odparł, że nie, bo "Trump jest człowiekiem nieprzewidywalnym, o czym mówią nawet jego zwolennicy i współpracownicy". – To może oznaczać, że będzie to dobra prezydentura, ale może też oznaczać, że to będzie prezydentura awanturnicza, nieodpowiedzialna, która przyniesie nam dużo kłopotów – argumentował. Jego zdaniem "dopiero po czynach i po nominacjach będziemy mogli poznać, jaka to będzie prezydentura i czas dla świata". Ocenił, że prawdopodobne zwycięstwo Trumpa "to nie jest koniec świata" i "nie ma powodów do paniki i popełniania czynów nieodwracalnych".

Były prezydent został zapytany też o relacje między Donaldem Trumpem i polskim prezydentem Andrzejem Dudą. Pytany, czy Duda mógłby "ukształtować politykę Trumpa wobec naszego regionu". - Nie wiem, czy ukształtować, czy wpłynąć, ale spróbować tak. Oczywiście czasu jest mało, bo Trump obejmie urząd w styczniu. Nie sądzę, żeby bardzo szybko zaczął przyjmować gości z zagranicy. Uważam, że do maja, czyli do polskich wyborów - bo wtedy ten polski prezydent ma jeszcze silny mandat - byłby potrzebny jakiś kontakt z nim (Trumpem - red.), żeby wytłumaczyć mu kwestie ukraińskie, żeby pokazać całą komplikację - ocenił.

Kwaśniewski powiedział, że "gdyby był dziś doradcą Andrzeja Dudy, bardzo by mu radził, żeby w coś takiego, taką ostatnią misję, taki last dance, się zaangażował". - Nawet jeżeli nie będzie miało to realnego wpływu, to będzie to spełnienie obowiązku wobec Polski, wobec Ukrainy, wobec naszego regionu - ocenił. Podkreślił przy tym na koniec, że Trump "musi dostać wiarygodną informację od ludzi stąd, jak sytuacja wygląda, żeby nie popełniać błędu, żeby nie ulegać mrzonkom, nie ulegać naiwności".

