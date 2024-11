i Autor: AP, PAP

nowy prezydent usa

Donald Tusk reaguje na zwycięstwo swego imiennika! Krótki wpis skierował bezpośrednio do Trumpa

Więc jednak! To nie Kamala Harris zostanie pierwszą kobietą prezydent w historii Stanów Zjednoczonych, gdyż na urząd po 4-letniej przerwie powraca Donald Trump! Wśród spływających do niego z całego świata gratulacji znalazły się również te od polskiego premiera Donalda Tuska. W krótkim wpisie na platformie X zwrócił się on bezpośrednio do Trumpa. Złośliwi internauci szybko przypomnieli jednak nie tak dawne, zupełnie odmienne wpisy Tuska o Trumpie.