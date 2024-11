Lech Wałęsa ocenił zwycięstwo Trumpa. Wymowne zdjęcie i komentarz! "Zmieniam zdanie"

Wałęsa dla PAP

Wałęsa pytany przez PAP o ocenę ówczesnych wyników głosowania, które wskazywały na wygraną Donalda Trumpa (WIĘCEJ: Wybory w USA. CNN: Donald Trump prezydentem [RELACJA NA ŻYWO]). Jak stwierdził, "jest to fatalny przykład Stanów Zjednoczonych dla całego świata". - Jak można wybierać pierwszego obywatela z takim życiorysem i z takim działaniem. To jest hańba dla świata – ocenił. Jego zdaniem, "wybór Donalda Trumpa jest złym przykładem wychowawczym". - Stany Zjednoczone jako naród dawały dobry przykład światu. Po raz pierwszy ten naród pokazał coś nieprawdopodobnego – powiedział Wałęsa.

Zobacz: Cios w serce Donalda Trumpa w dniu wyborów. Ta śmierć mocno go poruszy

Były prezydent RP był również pytany o to, co wygrana Trumpa będzie oznaczała dla Zachodu, NATO i Ukrainy. - Tego nie przewidzimy, bo z takim charakterem, z takim życiorysem nie można się niczego spodziewać. To może być najlepsza prezydentura, ale z takimi dowodami życiowymi, z takim postępowaniem, to jaki jest to przykład dla zachowań społecznych? - pytał Wałęsa.

Wałęsa na FB

Równie gorzki komentarz były prezydent zamieścił na swoim Facebooku. Do swojego wpisu dołączył również archiwalne zdjęcie z Trumpem. Fotografia została jednak opublikowana... do góry nogami. - Dla mnie Naród Amerykański do tych wyborów był wzorcem godnego postępowania, do polityków miałem ograniczone zaufanie nie licząc prezydenta Clintona. Po tych wyborach zmieniam zdanie - napisał Wałęsa.

Sprawdź: Piotr Kraśko był w sztabie Kamali Harris. "Gigantyczna grupa smutnych, bardzo cichych ludzi"

Jego zdaniem "oprócz różnych widocznych uwag wybór Trumpa jest co najmniej niewychowawczy niegodny jako wzór postępowania czy naśladowania". - Po takim przykładzie, wzorze co można wymagać, oczekiwać od Obywatela – stwierdził.

Galeria poniżej: Przemówienie Trumpa

Sonda Czy wybór Donalda Trumpa na prezydenta to szansa dla Polski? Tak Nie Nie mam zdania