Kalisz grzmi ws. wyborów. Zaskakująca rada dla Tuska: „Nie publikuj uchwały!”

Ryszard Kalisz nie owija w bawełnę. W programie „Pytanie Dnia” na antenie TVP były minister spraw wewnętrznych, a obecnie członek PKW, ostro skrytykował uchwałę Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, dotyczącą ważności wyborów prezydenckich. „To nie jest sąd. To grono osób, które chciało sprawiać wrażenie, że są sędziami” – powiedział. Co więcej, Kalisz ma jasny apel do premiera Donalda Tuska: „Nie publikuj uchwały w Dzienniku Ustaw”.

i Autor: Paweł Dąbrowski / SUPER EXPRESS/ Archiwum prywatne Ryszard Kalisz