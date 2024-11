Donald Tusk reaguje na zwycięstwo swego imiennika! Krótki wpis skierował bezpośrednio do Trumpa

Donald Trump zwyciężył w tegorocznych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Zwycięstwo republikanina ogłosiły kluczowe stacje telewizyjne - CNN oraz Fox News. Agencja AP dodała, że zdobył on 277 głosów elektorskich, czyli siedem ponad wymagane minimum. Kandydatka Partii Demokratycznej Kamala Harris obecnie ma według AP 224 głosy elektorskie (WIĘCEJ: Wybory w USA. CNN: Donald Trump wraca do Białego Domu [RELACJA NA ŻYWO]).

O amerykańskie wybory pytany był w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński. – Cieszę się ze zwycięstwa Donalda Trumpa. Stany Zjednoczone są oczywiście ciągle najważniejszym państwem świata, na pewno najważniejszym państwem Zachodu, ale jednak nasze sprawy są oddzielne - stwierdził.

Zaznaczył jednak, że ostateczny kształt amerykańskiej polityki będzie widoczny, dopiero gdy pojawią się konkretne działania, a nie tylko słowa. Jednocześnie prezes PiS nie przesądził, co prezydentura Trumpa oznacza dla Polski, twierdząc, że "my mamy własne reguły gry, inne niż Stany Zjednoczone".

W kontekście niedawnej wypowiedzi Mariusza Błaszczaka, szefa klubu PiS, który sugerował, że premier Donald Tusk powinien podać się do dymisji po zwycięstwie Trumpa, Kaczyński odniósł się do polityki Tuska. - Nie ma wątpliwości, że Donald Tusk jest zwolennikiem niemiecko-rosyjskiej polityki wypierania Stanów Zjednoczonych z Europy. To jest polityka z punktu widzenia Polski więcej niż zabójcza. Dlatego też te ostre słowa - powiedział szef PiS.

Kaczyński został też zapytany przez jednego z dziennikarzy o receptę J.D. Vance'a ,republikańskiego kandydata na wiceprezydenta USA, na zakończenie wojny na Ukrainie, która miałaby polegać m.in. na oddaniu Rosji okupowanych terytoriów ukraińskich. Prezes PiS nie miał żadnych problemów, żeby skrytykować ten pogląd. - Wiem, że J.D. Vance ma poglądy o tej części Europy, z którymi nie sposób się zgodzić, ale to Donald Trump będzie prezydentem - stwierdził stanowczo.

Słowa, słowa, słowa, zobaczymy, jakie będą konsekwencje- tak prezes @pisorgpl komentuje zapowiedzi @realDonaldTrump dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie. Prezes PiS nie przesądza,jak wynik wyborów w USA wpłynie na wyłonienie kandydata partii na prezydenta. @OnetWiadomosci pic.twitter.com/h3F2OL6VhU— Monika Waluś (@MW_reporterka) November 6, 2024

