Kamala Harris nie przemówi w wyborczą noc. Co się stało?

Z najnowszych doniesień wynika, że największą szansę na zwycięstwo ma Donald Trump. Kandydat Republikanów wygrał wybory prezydenckie w Georgii, zdobywając tam 16 głosów elektorskich - ogłosiła agencja AP w oparciu o dotychczasowe wyniki. Jest to drugi po Karolinie Północnej z kluczowych "wahających się" stanów, w którym został wyłoniony zwycięzca. Po przeliczeniu 97 proc. głosów Trump prowadzi z Harris w Georgii przewagą 2,3 punktu proc. i według AP zapewnił sobie zwycięstwo. Daje mu to 16 kolejnych głosów elektorskich, powiększając jego stan posiadania do 246. Oznacza to, że do zwycięstwa brakuje mu 24 głosów elektorskich.

Do prezydentury brakuje mu wygranej w co najmniej dwóch z pięciu pozostałych kluczowych stanów, czyli w Pensylwanii, w Michigan, w Wisconsin i w Arizonie. Wyników wciąż nie zaczęła podawać Nevada.

Kamala Harris nie przemówi do zwolenników? Jest wiadomość

Wyborcze emocje towarzyszą Amerykanom cały czas. Wiadomo, że Donald Trump ma przemówić do swoich zwolenników zgromadzonych w sztabie. Co ciekawe, jak podano obecna wiceprezydent Kamala Harris nie zamierza wygłaszać przemówienia w wyborczą noc. Takie wieści podała najpierw agencja AP, a potem ta wiadomość została potwierdzona.

Wybory w USA

W wyborach wybrany zostanie 47. prezydent Stanów Zjednoczonych. I chociaż głosowanie odbywa się we wtorek 5 listopada, to na oficjalne wyniki trzeba będzie poczekać dłużej. Wstępne wyniki sondażowe poznamy po zamknięciu lokali wyborczych, ale finalne rozstrzygnięcie nastąpi dopiero 11 grudnia, kiedy stany wskażą elektorów.