Tak przebiegały wybory w USA. Zajrzeliśmy do lokalu wyborczego [WIDEO]

Trwa liczenie głosów po wczorajszych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych (choć przy okazji głosowano również do Kongresu, a w niektóych stanach również o prawie aborcyjnym). Póki co wszystko wskazuje na to, że nowym prezydentem zostanie Donald Trump. Jak wyglądało głosowanie za oceanem? Nasz amerykański korespondent nagrał specjalne wideo z lokalu wyborczego!