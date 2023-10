Przed rozmowami u prezydenta zabrał też głos Szymon Hołownia: - Największą zbrodnią PiS, abstrahując od wszystkich przestępstw, nadużyć było to, że zmarnowali osiem lat naszego życia. Osiem lat życia naszych najbliższych. Cofnęli nas o 50 lat zamiast pchnąć nas do przodu - powiedział. Lider Polski 2050 zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy z apelem: - Wszyscy dziś apelujemy do prezydenta Dudy, by nie marnował ani sekundy więcej naszego czasu. Panie prezydencie nie ma na co czekać. Jeżeli potrzebuje pan, w ramach konsultacji usłyszeć, czy jest większość w parlamencie do utworzenia rządu, to informujemy, że jest. Nie ma potrzeby zwlekać kombinować i kluczyć. Trzeba jasno powiedzieć, że naród, który wybrał pana na to stanowisko, suweren, który powierzył panu to stanowisko właśnie przemówił. Mamy nadzieję, że pan ten głos, wyrażany z całą stanowczością dziś w tej sali przez przedstawicieli suwerena, usłyszy - podkreślił Hołownia.