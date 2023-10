Tak naprawdę wyglądają relacje Andrzeja Dudy i Donalda Tuska! Zdjęcia nie pozostawiają wątpliwości

Pierwszy krok w stworzeniu nowego rządu po wyborach zgodnie z Konstytucją ma prezydent. To on, jak wynika z art. 154 Konstytucji RP desygnuje nowego premiera prezydent RP w ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu. Zgodnie ze zwyczajem prezydent może sugerować się wyborem osoby wskazanej przez większość parlamentarną - ale nie musi, wtedy też kandydat jest nazywany "prezydenckim". Wiadomo już, że Andrzej Duda w przyszłym tygodniu chce rozmawiać z przedstawicielami wszystkich komitetów, które przekroczyły próg wyborczy.

Prezydencka minister, Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, w rozmowie z "Rzeczpospolitą" była pytana o to, kogo prezydent Duda zamierza wskazać na nowego premiera: czy będzie to kandydat ugrupowania, które wygrało wybory, czy koalicji ugrupowań opozycyjnych, które zdobyły większość i deklarują chęć współpracy.

- Kwestie te reguluje konstytucja. Prezydent nie podjął jeszcze decyzji. Chce, żeby władza pomiędzy starą a nową Radą Ministrów przechodziła w sposób bezkolizyjny, z poszanowaniem wszystkich norm konstytucyjnych. Z prawnego punktu widzenia sytuacja wygląda w ten sposób, że w pierwszym kroku to prezydent podejmuje decyzję, komu powierza misję formowania nowego rządu. Dopiero w drugim kroku jest to rola parlamentu. Dotychczas wszyscy prezydenci szanowali tę niepisaną tradycję konstytucyjną i misja ta była powierzana przedstawicielowi partii, która wygrała wybory - podkreśliła Paprocka.

Tak naprawdę wyglądają relacje Andrzeja Dudy i Donalda Tuska!

Wiadomo, że spotkanie prezydenta Dudy z przedstawicielami komitetów już w przyszłym tygodniu. To znaczy, że na rozmowach z prezydentem pojawi się Donald Tusk, lider PO i jej kandydat na premiera. Z pewnością oczy wszystkich będą zwrócone na to, jak zachowują się politycy. Do tej pory nie dochodził między nimi do poważnych zgrzytów, chociaż pojawiały się uszczypliwości.

Jak choćby w czerwcu, gdy Tusk mówił: - Apeluję do prezydenta Andrzeja Dudy, aby sprawy europejskie zostawił następnemu rządowi, który zostanie wyłoniony po wyborach, będzie on w sprawach europejskich znacznie bardziej kompetentny - gdy komentował ówczesną zapowiedź Dudy z orędzia, które powstało z okazji 20-lecia referendum akcesyjnego w Polsce, iż prezydent złoży projekt ustawy, który określi ramy współpracy między prezydentem, rządem, Sejmem i Senatem w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracom Rady UE, w pierwszej połowie 2025 r.

Jak przebiegały relacje Dudy i Tuska w ostatnich latach? W naszej galerii zdjęć zobaczycie je, jak na dłoni!

SPRAWDŹ: Duda żartował z Tuskiem. Posłom PiS odjęło mowę!