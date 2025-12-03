Prezes Związku Kombatantów RP chwali premiera Tuska za pomysł wypłaty zadośćuczynienia dla ofiar wojny

Premier Tusk zapowiedział wypłatę zadośćuczynień dla ofiar II wojny światowej z budżetu Polski, jeśli Niemcy tego nie zrobią.

Prezydent Nawrocki krytykuje ten pomysł, ale prezes Związku Kombatantów RP popiera inicjatywę premiera.

Czesław Lewandowski, prezes Związku Kombatantów RP, uważa to za sposób na szybkie wsparcie weteranów.

Dlaczego premier Tusk chce działać szybko i czy Polska odzyska te pieniądze od Niemiec?

Polska zapłaci za Niemcy?

- Jeśli nie uzyskamy jakiejś szybkiej i jednoznacznej deklaracji, to będę w przyszłym roku rozważał decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków – mówił premier Tusk w Berlinie. Zdaniem Donalda Tuska byłoby to wywarcie moralnej presji na Berlinie, jednak opozycja w Warszawie mówi o kapitulacji. Niezwykle krytyczna jest też ocena prezydenta. - Polacy zostali zaatakowani i byli mordowani przez Niemców, więc odszkodowania należą się od Niemców – pisze Karol Nawrocki. Jednak prezes Związku Kombatantów RP podkreśla, że trzeba działać szybko przyznając na przykład dodatki do emerytur i potem wysłać rachunek do Berlina. - Sądzę, że premier widzi możliwości odzyskania tych pieniędzy od Niemiec, ale rozumiejąc, że wszyscy weterani są już grubo po 90 chciałby wyjść na przeciw naszym oczekiwaniom – mówi Czesław Lewandowski.

Jest ich już tylko 50 tysięcy

Donald Tusk zauważył, że według szacunków Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, żyjących ofiar II wojny światowej jest około 50 tysięcy. Jak dodał, gdy rozmawiał w ostatnich latach o zadośćuczynieniu z poprzednim kanclerzem Olafem Scholzem, było to około 60 tysięcy osób. W poniedziałek z kolei szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki ocenił, że zapowiedź premiera Tuska o wypłacie zadośćuczynień z polskich funduszy dla ofiar niemieckich zbrodni jest fatalnym pomysłem. Stwierdził też, że Niemcy powinni zwrócić Polsce wszystkie zrabowane podczas II wojny światowej przedmioty.

