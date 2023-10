PILNE spotkanie PiS na Nowogrodzkiej! Co tam się dzieje?

Prezydent Andrzej Duda ma za sobą rozmowy z przedstawicielami PiS, w postaci premiera Mateusza Morawieckiego, szefa klubu Ryszarda Terleckiego i rzecznika partii Rafała Bochenka. Wiele osób mogło być zdziwionych, że na spotkaniu nie był obecny prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Pytany o to po spotkaniu Bochenek tłumaczył, że tak ustalono: - Prezes Jarosław Kaczyński wyznaczył taką delegację, w składzie tej delegacji byli Mateusz Morawiecki, Ryszard Terlecki, moja skromna osoba. Dwie kluczowe postaci z kierownictwa partii - pan marszałek i pan premier. Taka była decyzja lidera i te osoby reprezentowały nasze ugrupowanie - mówił dziennikarzom po konsultacjach rzecznik PiS.

W Pałacu Prezydenckim byli też przedstawiciele KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, czyli Donald Tusk szef PO, Barbara Nowacka (Inicjatywa Polska), Adam Szłapka (Nowoczesna), Urszula Zielińska (Zieloni) oraz Marcin Kierwiński (PO). Po tych rozmowach nie było jak do tej pory oficjalnego komunikatu.

Tymczasem jak donosi serwis Interia, po południu ma się obyć spotkanie najwyższych władz PiS w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej. O czym będą dyskutować politycy? Spotkanie ma być poświęcone "strategii politycznej na najbliższe dni i tygodnie. Jarosław Kaczyński liczy na to, że prezydent Andrzej Duda da PiS czas, by przygotować się do przejścia do opozycji" czytamy w serwisie.

Jarosław Kaczyński liczy na to, że uda się zakończyć wewnętrzne spory w partii i przygotować ją do przyszłorocznych wyborów samorządowych. Dodatkowo, prezes PiS musi mierzyć się z zamiarem stworzenia oddzielnych klubów Kukiz 15' oraz Suwerennej Polski. Na Nowogrodzkiej wciąż wierzą w to, że to Mateusz Morawiecki otrzyma misję stworzenia nowego rządu, choć nie ma szans na większość. Ma to uspokoić nastroje po porażce.