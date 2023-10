Szymon Hołownia chce konkretnych stanowisk! Bez skrępowania mówi o oczekiwaniach Trzeciej Drogi

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia mówił dziennikarzom w Sejmie, że Trzecia Droga chce wziąć odpowiedzialność za funkcję marszałka Sejmu i przedstawi takie oczekiwanie podczas rozmów koalicyjnych. - Mamy też oczekiwania dotyczące bardzo konkretnej pozycji wicepremiera z Trzeciej Drogi. Ale to będzie przedmiotem naszych uzgodnień i rozmów, bo siada się do stołu z określonymi oczekiwaniami, a później uciera się różne kompromisy - podkreślił lider Polski 2050.

Hołownia pytany o zapowiadane rozliczenie Prawa i Sprawiedliwości, mówił o zaangażowaniu w to prokuratury, nie wykluczył też powołania komisji śledczej. Jak dodał, nie chce zdradzać "przeciwnikowi politycznemu, który tyle w państwie napsuł", jakie ścieżki zostaną zastosowane. - One wszystkie będą zgodne z prawem. Jeżeli my zaczniemy zachowywać się tak, jako oni, to skończymy tak, jak oni. Nie można pójść w pokusę zemsty i drogi na skróty - dodał Hołownia.

Przypomnijmy, że prezydent Andrzeja Dudy we wtorek i środę spotka się z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w nowym Sejmie. We wtorek rozmawia on z przedstawicielami PiS i Koalicji Obywatelskiej. W środę odbędzie się natomiast kolejne spotkanie, z przedstawicielami Trzeciej Drogi i Konfederacji.

