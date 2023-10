Gdy Tusk wyszedł po rozmowie z Dudą podniósł rękę. Wystarczył jeden gest! [MAMY ZDJĘCIA]

Na wtorek i środę prezydent Andrzej Duda zaprosił przedstawicieli komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w przyszłym Sejmie na konsultacje. Spotkania odbywają się osobno z każdym z komitetów wyborczych, w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez te komitety w wyborach. Prezydent zapowiedział, że będzie pytał polityków o ich pomysły na inwestycje, gospodarkę, energetykę i obronność oraz o potencjalnych kandydatów na premiera. Politycy PiS - premier Mateusz Morawiecki, szef klubu PiS Ryszard Terlecki oraz rzecznik partii Rafał Bochenek - byli pierwszymi, z którymi rozmawiał prezydent.

Kolejna tura konsultacji, która rozpoczęła się po godz. 14, odbyła się z przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej. Uczestniczyli w nich: szef PO i kandydat opozycji na premiera Donald Tusk, a także Barbara Nowacka (Inicjatywa Polska), Adam Szłapka (Nowoczesna), Urszula Zielińska (Zieloni) oraz Marcin Kierwiński (PO). Jak przebiegły rozmowy opozycyjnych polityków z prezydentem? Wszyscy zastanawiali się, co powie Donald Tusk, ale żadnego komunikatu nie było. Jednak czasem jeden gest jest bardziej wyrazisty niż słowa. Tak było w ty przypadku. Fotoreporterzy przyłapali Donalda Tuska, gdy podniósł rękę w dobrze znanym geście zwycięstwa, czyli victorii, popularnie zwany "zajączkiem". Co chciał przez to powiedzieć? Można się tylko domyślać. Zdjęcia zobaczycie w galerii niżej.

Kolejne spotkania w Pałacu Prezydenckim odbędą się w środę. O godz. 11.00 prezydent spotka się z przedstawicielami KKW Trzecia Droga Polskie Stronnictwo Ludowe – Polska 2050 Szymona Hołowni, o 13.00 KW Nowa Lewica i o 15.00 KW Konfederacja Wolność i Niepodległość.