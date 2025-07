Pierwszy wywiad ministra Żurka i od razu cios w Ziobrę! "Wielokrotnie naruszył prawo; będziemy chcieli, by poniósł odpowiedzialność"

Wcześniej tego dnia były minister sprawiedliwości za rządów PiS, Zbigniew Ziobro, zapowiedział zawiadomienie prokuratury w sprawie zawieszenia przez nowego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości 46 prezesów i wiceprezesów sądów. Zdaniem Ziobry, Waldemar Żurek, decydując się na zawieszenia prezesów i wiceprezesów sądów, popełnił już „pewne przestępstwa”. Ziobro stwierdził też, że do piątku wieczorem Żurek ma czas na „umożliwienie wykonywania obowiązków” byłemu prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Barskiemu.

O te słowa w czwartek wieczorem w TVP Info pytany był minister Waldemar Żurek. – Jak usłyszałem o tym ultimatum, to mi się przypominają takie filmy, że ktoś bierze zakładników i mówi, że jak mu nie zrobi określonej rzeczy, nie podstawi samolotu z walizką milionów dolarów, to zrobi to i tamto. To było takie moje pierwsze wrażenie – skomentował minister.

Żurek ostro o Ziobrze

Według niego Ziobro „swoją działalnością pokazał tak naprawdę, że nie był w stanie w ogóle zreformować wymiaru sprawiedliwości ani w jednym momencie”. – Jeżeli zobaczycie państwo wyniki pracy sądów, które są najważniejsze dla obywatela, to one są o wiele gorsze po czasach rządów ministra Ziobry niż zanim je objął – dodał Żurek. W jego ocenie Ziobro „niczego nie zreformował” i „wielokrotnie naruszył prawo”. – Będziemy egzekwować tę sytuację i będziemy doprowadzać do tego, żeby minister za to poniósł odpowiedzialność – przekazał. Na pytanie, czy Ziobro powinien się bać ewentualnych konsekwencji prawnych, Żurek odparł, że nie. – Ja w ogóle uważam, że nikt nie powinien się bać. Minister nie powinien straszyć, bo strachy to na lachy – stwierdził.

Podczas czwartkowej (31 lipca) konferencji prasowej minister Waldemar Żurek oświadczył, że jego priorytetem będzie przywrócenie w Polsce praworządności. W kwestiach personalnych dotyczących funkcjonowania MS i sądownictwa Żurek podał, że odwołał z delegacji w resorcie sprawiedliwości dziewięciu sędziów, którzy podpisali listy do „neoKRS” lub są „neosędziami”. Z tych samych powodów zawieszonych zostało także 46 prezesów i wiceprezesów sądów. Według zapowiedzi ministra osoby te utracą stanowiska.

12 stycznia 2024 r. ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny wręczył prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Barskiemu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej 16 lutego 2022 r. „zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych”. Wówczas na mocy decyzji premiera Donalda Tuska pełniącym obowiązki prokuratora krajowego – do czasu wyłonienia następcy Barskiego w konkursie – został prok. Jacek Bilewicz. Konkurs wygrał w drugiej połowie lutego 2024 roku prok. Dariusz Korneluk, którego w połowie marca ub. roku premier powołał na nowego prokuratora krajowego.

13 stycznia 2024 r. do Prokuratury Regionalnej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie zastępcy Prokuratora Generalnego Michała Ostrowskiego w sprawie podejrzenia przestępstwa przez Bodnara, Bilewicza i inne działające z nimi osoby w związku z próbą odwołania prokuratora Barskiego. Zawiadomienie w sprawie złożyli wtedy także posłowie PiS. Pod koniec lipca zeszłego roku prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej umorzył śledztwo w tej sprawie. Podstawą umorzenia było stwierdzenie, iż „czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego”, czyli nie stanowi przestępstwa.