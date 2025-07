Czym powinien zająć się nowy minister sprawiedliwości? Polacy wskazali najważniejszą sprawę

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek stoi przed trudnym wyzwaniem. Czeka go sporo pracy, aby poprawić sytuację w polskim sądownictwie i na pewno nie zabraknie mu zajęć przez najbliższe tygodnie. Co, zdaniem Polaków, najpilniej potrzebuje uwagi szefa resortu? Sprawdziliśmy to w naszym sondażu, przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster.

Najwięcej osób, bo 31 proc., wskazało na usprawnienie pracy sądów. Na drugim miejscu z wynikiem 26 proc. znalazło się rozliczenie polityków PiS, a podium zamyka zaostrzenie kar dla przestępców z 16 proc. wskazań.

Dalej znalazło się rozdzielenie roli ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego ze wskazaniem 12% proc. respondentów, 5 proc. wskazało na nowelizację prawa karnego, a 4 proc. postawiło na reformę prokuratury.

Najmniej wskazań uzyskały: nowelizacja prawa cywilnego (3 proc.), poprawienie pracy więzień (2 proc.) i reforma adwokatury (1 proc.).

To pokazuje, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, jeśli chodzi o polski wymiar sprawiedliwości.

Donald Tusk o Waldemarze Żurku

W środę, 30 lipca, na antenie TVN24 Tusk był pytany, dlaczego to właśnie Waldemar Żurek stanął na czele Ministerstwa Sprawiedliwości. Szef rządu zaznaczył, że wybór był motywowany wynikiem wyborów prezydenckich.

– Ja wiem dobrze, że to polityczne starcie między światem Kaczyńskiego, Brauna, Bąkiewicza, Konfederacji, pana Nawrockiego i światem demokratów, światem tej Polski, która jest tak blisko mego serca, ludzi wolnych, odpowiedzialnych – bo ja tak postrzegam ten zasadniczy podział – to będzie naprawdę bardzo poważna polityczna konfrontacja – powiedział Tusk. - Ja nie mam zamiaru, ja nie ustąpię ani na krok i potrzebuję dzisiaj ministrów, którzy podejmą też tego typu działania w sposób bardzo stanowczy, twardy, bez wahania i to wymaga też pewnych predyspozycji. Pan minister Żurek to jest ten typ człowieka, który pasuje mi do tego profilu - dodał.

Sondaż został przeprowadzony przez Pollster na zlecenie "Super Expressu" w dniach 25-28.07.2025 metodą CAWI na grupie 1047 Polaków powyżej osiemnastego roku życia. W naszej galerii zobaczysz nowych ministrów w rządzie Donalda Tuska:

