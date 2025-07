Szokujący wpis Dudy na temat Żurka! Przyrównał go do "koronawirusa"?! W tle bimber z Podlasia. Jest też wideo!

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawił swoje plany działania. Nowy minister, który niedawno przejął resort sprawiedliwości po Adamie Bodnarze oświadczył, że jego priorytetem będzie przywrócenie w Polsce praworządności. W kwestiach personalnych dotyczących funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości i sądownictwa minister Żurek ogłosił, że odwołał z delegacji w resorcie sprawiedliwości dziewięciu sędziów, którzy podpisali listy poparcia do „neoKRS” lub są „neosędziami”.

Co więcej zawieszonych zostało także 46 prezesów i wiceprezesów sądów. Według zapowiedzi ministra osoby te utracą stanowiska. Właśnie to ma pomóc w przywracaniu praworządności, jak mówił chce mieć współpracowników, co do których będzie miał zaufanie.

Podejście nowego ministra w mediach społecznościowych skomentował premier Donald Tusk: - Nie wiem, skąd tyle wrzawy wokół działań ministra Żurka. Przecież to dopiero rozgrzewka - napisał na portalu X.

Szokujący wpis i nagrania na koncie Andrzeja Dudy na portalu X

Do działań ministra Waldemara Żurka odniósł się wieczorem prezydent Andrzej Duda. Umieścił w sieci wpis o treści: - Pamiętacie ten filmik z czasów pandemii? Dziś w roli „koronawirusa” minister Żurek. Panie premierze - napisał prezydent. Filmik, który dodał do wpisu przedstawia dwóch walczących mężczyzn, z czego jeden jest podpisany jako "koronawirus" a drugi... "bimber z Podlasia".

Pamiętacie ten filmik z czasów pandemii? Dziś w roli „koronawirusa” minister Żurek. Panie premierze. pic.twitter.com/mfUyS7IsoO— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 31, 2025

Filmik od razu skomentowali internauci, w tym Janusz Korwin-Mikke, który napisał: - WOW, ale też poseł Tomasz Trela: - Jak nic konto przejęło „leśne ruch***lo”. Panie Andrzej, jeszcze nie ma 19.00. - napisał polityk.

Na antenie Polsat News sprawę skomentował Grzegorz Schetyna: - Znam ten film z Twittera. Nie wiem, kim jest minister Żurek, czy jest tym, który tak spokojnie oczekuje na zakończenie tańca tego drugiego boksera. Trudno mi powiedzieć, proszę zapytać może przedstawicieli Kancelarii Prezydenta - przyznał w programie "Punkt widzenia Szubartowicza".