Marcin Mastalerek urodził się w Szczecinie, ma 39 lat. Mastalerek jest ekspertem od wizerunku, komunikacji i marketingu. To on był jednym z twórców kampanii wyborczych: Andrzeja Dudy oraz Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku, czyli kampanii, które zakończyły się sukcesem. Mastalerek mimo młodego wieku, od lat jest w polityce. Był politykiem, działaczem samorządowym oraz poseł na Sejm VII kadencji. 24 października prezydent powołał go na stanowisko szefa gabinetu prezydenta, Mastalerek zastąpi Pawła Szrota. Prezydent w czasie powoływania Mastalereka nie krył wzruszenia, bo panowie znają się od dawna. - Jesteś wypróbowanym współpracownikiem i przyjacielem, ale przede wszystkim wypróbowanym wojownikiem dla RP - powiedział Duda.

Marcin Mastalerek wykształcenie

W 2008 r. Mastalerek ukończył studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Szczecińskim. Jako działacz studencki stał się organizatorem i pełnomocnikiem komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej na rzecz ulg dla studentów. Zaangażował się w działalność Prawa i Sprawiedliwości oraz Forum Młodych PiS, na czele którego stanął w 2011 r, czytamy na stronie prezydenta.

Mastalerek ma też doświadczenie samorządowe i w wielkiej polityce. W wyborach samorządowych w 2010 r. został wybrany do sejmiku łódzkiego, objął funkcję przewodniczącego klubu radnych PiS. W wyborach parlamentarnych w 2011 r. wybrany na posła z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu sieradzkim. W Sejmie zasiadał w komisjach sportu, innowacyjności i nowoczesnych technologii, administracji i cyfryzacji a także mniejszości narodowych i etnicznych oraz gospodarki. Był też rzecznikiem prasowym PiS.

W 2016 r. Marcin Mastalerek został dyrektorem wykonawczym ds. komunikacji w Polskim Koncernie Naftowym Orlen S.A. Po zakończeniu pracy w spółce rozpoczął prowadzenie własnej firmy zajmującej się komunikacją i marketingiem. W listopadzie 2018 r. został wybrany na stanowisko wiceprezesa zarządu Ekstraklasy S.A. – spółki zarządzającej rozgrywkami piłkarskimi w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Powołany na doradcę społecznego prezydenta we wrześniu 2020 roku.

Marcin Mastalerek prywatnie. Żonę poznał w dyskotece! Szok, co jej zaproponował

Mastalerek od 10 lat jest szczęśliwym mężem pięknej Beaty. Jego żona ukończyła wyższe studia kosmetologiczne i menedżerskie na Uniwersytecie Warszawskim. Jak opowiadał tuż po ślubie Mastalerek w "Super Expressie" żonę poznał w dyskotece: - Poznaliśmy się w 2009 r. na dyskotece. Podszedłem do niej i zaprosiłem na gorącą czekoladę. Powiedziała, że nie wie, czy się zgodzi, a ja na to: "Nie lubisz gorącej czekolady?". A ona: "Lubię, ale nie wiem, czy polubię ciebie". Pokochała... - mówił nam. Małżonkowie mają dwie córki: Basię i Helenkę.