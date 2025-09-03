Prezydent Karol Nawrocki w USA. Spotka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Relacja na żywo

Spotkanie Karol Nawrocki - Donald Trump

W środę (3 września) w Białym Domu spotkają się Karol Nawrocki i Donald Trump. Prezydent Nawrocki jeszcze we wtorek, 2 września odebrał córeczkę Kasię ze szkoły, by po godzinie 14.00 polecieć do Stanów Zjednoczonych. To pierwsza zagraniczna wizyta Karola Nawrockiego w roli prezydenta RP. Tematami rozmów podczas spotkania Nawrocki-Trump ma być m.in. bezpieczeństwo oraz negocjacje pokojowe zmierzających do zakończenia wojny w Ukrainie.

Prezydent Nawrocki w USA. Plan wizyty

Plan zakłada, że spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 czasu lokalnego, czyli o godz. 17.00 czasu polskiego powitaniem Karola Nawrockiego przez Donalda Trumpa. Prezydent RP wpisze się również do pamiątkowej księgi. W programie zaplanowano także pokaz lotniczy.

O godz. 17.25 zaplanowano spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym. Następnie na godz. 17.55 odbyć się mają rozmowy plenarne delegacji w formule śniadania roboczego pod przewodnictwem Prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Po rozmowach Prezydent Karol Nawrocki spotka się z przedstawicielami polskich mediów. Na koniec Prezydent RP weźmie udział w ceremonii złożenia wieńca na Grobie Nieznanych Żołnierzy na Cmentarzu Narodowym w Arlington.

Spotkanie Nawrocki - Trump 7:49 Powitanie na czerwonym dywanie. Kancelaria Prezydenta opublikowała pierwsze nagrania z przylotu prezydenta Nawrockiego do USA. Prezydent RP @NawrockiKn jest już Waszyngtonie. Jutro spotkanie z @POTUS. pic.twitter.com/0D2eEz9uqu — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) September 2, 2025 7:35 To pierwsza zagraniczna podróż polskiego przywódcy. Zapytaliśmy byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego o rady aktualnej głowy państwa. - Nie powinien ulec pokusie podlizywania się Trumpowi - mówi były polityk Platformy Obywatelskiej.

Więcej: Bronisław Komorowski i gen. Roman Polko mają rady dla Karola Nawrockiego: "Nie powinien się podlizywać" 7:17 Prezydentowi w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych będę towarzyszyli: Szef BPM Marcin Przydacz, Szef BBN Sławomir Cenckiewicz, Zastępca Szefa Gabinetu Jarosław Dębowski, Rzecznik prasowy Rafał Leśkiewicz oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Bielan.

