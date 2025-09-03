Prezydent Karol Nawrocki w USA. Spotka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Relacja na żywo

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2025-09-03 7:15

W środę 3 września 2025 zaplanowano spotkanie Karol Nawrocki - Donald Trump. To pierwsza oficjalna wizyta zagraniczna prezydenta Nawrockiego. Rozpocznie się ona o godz. 11.00 czasu lokalnego, tj. o godz. 17.00 czasu polskiego. W planie również uroczysty wpis do księgi pamiątkowej, spotkanie z mediami, czy ceremonia złożenia wieńca na Grobie Nieznanych Żołnierzy na Cmentarzu Narodowym w Arlington.

Karol Nawrocki i Donald Trump

i

Autor: White House/ Materiały prasowe

Spotkanie Karol Nawrocki - Donald Trump

W środę (3 września) w Białym Domu spotkają się Karol Nawrocki i Donald Trump. Prezydent Nawrocki jeszcze we wtorek, 2 września odebrał córeczkę Kasię ze szkoły, by po godzinie 14.00 polecieć do Stanów Zjednoczonych. To pierwsza zagraniczna wizyta Karola Nawrockiego w roli prezydenta RP. Tematami rozmów podczas spotkania Nawrocki-Trump ma być m.in. bezpieczeństwo oraz negocjacje pokojowe zmierzających do zakończenia wojny w Ukrainie.

Prezydent Nawrocki w USA. Plan wizyty

Plan zakłada, że spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 czasu lokalnego, czyli o godz. 17.00 czasu polskiego powitaniem Karola Nawrockiego przez Donalda Trumpa. Prezydent RP wpisze się również do pamiątkowej księgi. W programie zaplanowano także pokaz lotniczy.

O godz. 17.25 zaplanowano spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym. Następnie na godz. 17.55 odbyć się mają rozmowy plenarne delegacji w formule śniadania roboczego pod przewodnictwem Prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Po rozmowach Prezydent Karol Nawrocki spotka się z przedstawicielami polskich mediów. Na koniec Prezydent RP weźmie udział w ceremonii złożenia wieńca na Grobie Nieznanych Żołnierzy na Cmentarzu Narodowym w Arlington.

Spotkanie Nawrocki - Trump

7:49

Powitanie na czerwonym dywanie. Kancelaria Prezydenta opublikowała pierwsze nagrania z przylotu prezydenta Nawrockiego do USA. 

7:35

To pierwsza zagraniczna podróż polskiego przywódcy. Zapytaliśmy byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego o rady aktualnej głowy państwa. - Nie powinien ulec pokusie podlizywania się Trumpowi - mówi były polityk Platformy Obywatelskiej.
Więcej: Bronisław Komorowski i gen. Roman Polko mają rady dla Karola Nawrockiego: "Nie powinien się podlizywać"

7:17

Prezydentowi   w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych  będę towarzyszyli: Szef BPM Marcin Przydacz, Szef BBN Sławomir Cenckiewicz, Zastępca Szefa Gabinetu Jarosław Dębowski, Rzecznik prasowy Rafał Leśkiewicz oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Bielan.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
DONALD TRUMP
SPOTKANIE