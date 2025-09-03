Nawrocki poleciał do Trumpa bez pierwszej damy! Marta Nawrocka nie mogła? Dołączy do niego, ale nie w USA

Prezydent Karol Nawrocki przebywa w USA, gdzie spotka się z Donaldem Trumpem, jednak bez udziału pierwszej damy.

Wizyta w Białym Domu obejmuje uroczyste powitanie i pokaz lotniczy, co podkreśla jej wyjątkowy charakter.

Marta Nawrocka dołączy do męża w Watykanie, gdzie odbędzie się spotkanie z papieżem i wizyta w Bazylice św. Piotra.

Prezydent Karol Nawrocki jest już w Stanach Zjednoczonych, gdzie jeszcze dziś spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Z harmonogramu, opublikowanego przez Kancelarię Prezydenta wynika, że Trump powita polskiego prezydenta w Białym Domu o godz. 11 czasu lokalnego (17 w Polsce): Nawrocki wpisze się do księgi pamiątkowej, Donald Trump przedstawi prezydentowi RP amerykańską delegację, a Karol Nawrocki przedstawi delegację polską amerykańskiemu przywódcy. Zaplanowano też pokaz lotniczy. W odróżnieniu od większości roboczych wizyt zagranicznych przywódców, powitanie odbędzie się po południowej stronie Białego Domu, gdzie zwykle dla gości rozwijany jest czerwony dywan. W spotkaniu udziału nie weźmie pierwsza dama RP, Marta Nawrocka.

Marta Nawrocka dołączy do męża w Watykanie

Nawrocka jednak już jutro dołączy do swojego męża, tylko że nie w Stanach Zjednoczonych, a w Watykanie, dokąd prosto z USA uda się Karol Nawrocki. W czwartek po południu prezydent wraz z żoną złoży w Bazylice św. Piotra wiązanki na grobie św. Jana Pawła II. Następnie o godz. 18 w Rzymie rozpocznie się ceremonia powitania prezydenta Nawrockiego przez premier Włoch Giorgię Meloni. Zaplanowane jest spotkanie w wąskim gronie prezydenta RP i premier Włoch. W piątek przed południem para prezydencka znów przybędzie do Watykanu. Karol Nawrocki będzie rozmawiał z papieżem Leonem XIV w Pałacu Apostolskim. Następnie spotka się z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem. Wczesnym popołudniem Nawrocki uda się do Pałacu Prezydenckiego w Rzymie na spotkanie z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą. Odbędą się rozmowy plenarne pod przewodnictwem obu prezydentów.