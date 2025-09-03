Nawrocki poleciał do Trumpa bez pierwszej damy! Marta Nawrocka nie mogła? Dołączy do niego, ale nie w USA

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2025-09-03 9:27

Karol Nawrocki rozpoczął właśnie historyczną, bo swoją pierwszą wizytę zagraniczną w tej kadencji. Poleciał do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa, z którym ma między innymi omawiać kwestie bezpieczeństwa. Do USA poleciał bez pierwszej damy. Marta Nawrocka co prawda nie przybyła z nim do Waszyngtonu, ale już jutro dołączy do męża. Znamy plan.

Marta Nawrocka. Obchody Święta Wojska Polskiego

i

Autor: Filip Naumienko/, Rafał Guz/PAP/ Reporter Marta Nawrocka. Obchody Święta Wojska Polskiego
  • Prezydent Karol Nawrocki przebywa w USA, gdzie spotka się z Donaldem Trumpem, jednak bez udziału pierwszej damy.
  • Wizyta w Białym Domu obejmuje uroczyste powitanie i pokaz lotniczy, co podkreśla jej wyjątkowy charakter.
  • Marta Nawrocka dołączy do męża w Watykanie, gdzie odbędzie się spotkanie z papieżem i wizyta w Bazylice św. Piotra.

Karol Nawrocki gości w Stanach Zjednoczonych. Poleciał tam bez żony

Prezydent Karol Nawrocki jest już w Stanach Zjednoczonych, gdzie jeszcze dziś spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Z harmonogramu, opublikowanego przez Kancelarię Prezydenta wynika, że Trump powita polskiego prezydenta w Białym Domu o godz. 11 czasu lokalnego (17 w Polsce): Nawrocki wpisze się do księgi pamiątkowej, Donald Trump przedstawi prezydentowi RP amerykańską delegację, a Karol Nawrocki przedstawi delegację polską amerykańskiemu przywódcy. Zaplanowano też pokaz lotniczy. W odróżnieniu od większości roboczych wizyt zagranicznych przywódców, powitanie odbędzie się po południowej stronie Białego Domu, gdzie zwykle dla gości rozwijany jest czerwony dywan. W spotkaniu udziału nie weźmie pierwsza dama RP, Marta Nawrocka. 

Marta Nawrocka dołączy do męża w Watykanie

Nawrocka jednak już jutro dołączy do swojego męża, tylko że nie w Stanach Zjednoczonych, a w Watykanie, dokąd prosto z USA uda się Karol Nawrocki. W czwartek po południu prezydent wraz z żoną złoży w Bazylice św. Piotra wiązanki na grobie św. Jana Pawła II. Następnie o godz. 18 w Rzymie rozpocznie się ceremonia powitania prezydenta Nawrockiego przez premier Włoch Giorgię Meloni. Zaplanowane jest spotkanie w wąskim gronie prezydenta RP i premier Włoch. W piątek przed południem para prezydencka znów przybędzie do Watykanu. Karol Nawrocki będzie rozmawiał z papieżem Leonem XIV w Pałacu Apostolskim. Następnie spotka się z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem. Wczesnym popołudniem Nawrocki uda się do Pałacu Prezydenckiego w Rzymie na spotkanie z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą. Odbędą się rozmowy plenarne pod przewodnictwem obu prezydentów.

Karol Nawrocki wylądował w USA. Dziś spotka się z Donaldem Trumpem
10 zdjęć
Pierwsza wizyta Karola Nawrockiego w USA. Prezydent Polski spotka się z Donaldem Trumpem
Polityka SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
MARTA NAWROCKA