Karol Nawrocki wylądował w USA. Czerwony dywan i dziwna nieobecność! Nocą pokazali nagrania!

2025-09-03 8:29

Prezydent RP Karol Nawrocki wylądował we wtorek wieczorem czasu lokalnego w bazie lotniczej Andrews, pod Waszyngtonem. To pierwsza wizyta zagraniczna jego prezydentury. Jeszcze dziś spotka się z Donaldem Trumpem, znamy harmonogram wizyty! Na lotnisku czekał na Nawrockiego czerwony dywan. Wszystko pokazali na nagraniach.

Prezydencki samolot wylądował w bazie Andrews, w stanie Maryland, ok. godziny 18.50 czasu lokalnego, czyli krótko przed godz. 1 w nocy w Polsce. Czekał na niego czerwony dywan. Polskiego prezydenta, dla którego to w jego kadencji pierwsza wizyta zagraniczna, powitali: pierwsza zastępczyni szefa protokołu dyplomatycznego z Departamentu Stanu Abby Jones, a także attache wojskowy RP gen. dyw. Krzysztof Nolbert. Jak przekazuje PAP, wbrew zwyczajowi, podczas ceremonii nie był obecny szef ambasady RP, Bogdan Klich.

Nawrocki wylądował w Waszyngtonie. Rozwinęli dla niego czerwony dywan

Z bazy Andrews prezydent Nawrocki od razu pojechał wraz z kolumną pojazdów do rezydencji Blair House, niedaleko Białego Domu, gdzie tradycyjnie przyjmowani są goście prezydenta USA. Kancelaria Prezydenta RP opublikowała harmonogram wizyty Karola Nawrockiego w Stanach, z którego wynika, że Donald Trump powita Karola Nawrockiego w Białym Domu o godz. 11 czasu lokalnego (17 w Polsce). Polski prezydent wpisze się do księgi pamiątkowej. Donald Trump przedstawi prezydentowi RP amerykańską delegację; Karol Nawrocki przedstawi delegację polską amerykańskiemu przywódcy. Zaplanowano też pokaz lotniczy. W odróżnieniu od większości roboczych wizyt zagranicznych przywódców, powitanie odbędzie się po południowej stronie Białego Domu, gdzie zwykle dla gości rozwijany jest czerwony dywan.

Rozmowy obu prezydentów mają się rozpocząć o godz. 11.25 czasu lokalnego w Gabinecie Owalnym, w południe z kolei zaplanowano rozmowy plenarne w formule śniadania roboczego. Na godz. 13.30 przewidziano wypowiedź prezydenta RP dla polskich mediów w Blair House. A o godz. 16.15 prezydent złoży wieniec na Grobie Nieznanych Żołnierzy na Cmentarzu Narodowym w Arlington.

O czym będą rozmawiać Nawrocki i Trump?

Według szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, głównym tematem rozmowy Nawrockiego i Trumpa będzie bezpieczeństwo regionalne i aktywność amerykańska w tym wymiarze. Szef Biura zauważył, że USA są głównym sojusznikiem Polski także we współpracy zbrojeniowej. "Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych ma tutaj swoje uprawnienia i chce, aby ta współpraca była kontynuowana, oczywiście na obopólnie korzystnych warunkach". Jak zapowiedział Przydacz, prezydenci USA i Polski mają rozmawiać o współpracy gospodarczej i bezpieczeństwie energetycznym, a także o współpracy w formatach regionalnych.

PAP przypomina, że dla Nawrockiego będzie to pierwsza wizyta zagraniczna jako prezydenta RP, lecz nie pierwsze spotkanie z Trumpem - to miało miejsce w maju podczas kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi, podczas których Trump udzielił mu nieformalnego poparcia. W odróżnieniu od większości wizyt, podczas spotkania w Białym Domu, prezydentowi RP nie będzie towarzyszył wiceszef MSZ, co jest wynikiem decyzji Kancelarii Prezydenta.

Pierwsza wizyta Karola Nawrockiego w USA. Prezydent Polski spotka się z Donaldem Trumpem
Prezydent Nawrocki na czerwonym dywanie w USA
