Bronisław Komorowski i gen. Roman Polko mają rady dla Karola Nawrockiego: "Nie powinien się podlizywać"

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-09-03 6:23

W środę prezydent Karol Nawrocki spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, To pierwsza zagraniczna podróż polskiego przywódcy. Zapytaliśmy byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego o rady aktualnej głowy państwa. - Nie powinien ulec pokusie podlizywania się Trumpowi - mówi były polityk Platformy Obywatelskiej.

Radzą Nawrockiemu przed rozmowami z Trumpem

i

Autor: Marcin Gadomski/Super Express, Piotr Grzybowski/Super Express, archiwum/ Archiwum prywatne

Trump powita go przed Białym Domem

Już dzisiaj prezydent Karol Nawrocki pojawi się w Białym Domu, gdzie zostanie powitany przez samego gospodarza. - Później będzie miała miejsce ceremonia przedstawienia delegacji i złożenie wpisów księdze pamiątkowej – zapowiadał szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz (40 l.). Kolejny punkt to spotkanie przywódców i Polski i USA, a później rozmowy z dziennikarzami. - Po konferencji przewidziane jest kolejne spotkanie prezydentów, w których będą też uczestniczyli członkowie delegacji - mówił Przydacz. Ze Stanów Zjednoczonych prezydencki samolot uda się do Włoch. W piątek para prezydencka złoży wizytę w Watykanie.

Mam nadzieję, że prezydent Nawrocki uniknie pokusy podlizywanie się i schlebiania Trumpowi. Wielu temu ulega bo wiadomo jak przywódca USA jest łasy na komplementy. Jednak w wypadku kraju tej wielkości co Polska trzeba mieć własne zdanie i bardzo się pilnować - mówi były prezydent Bronisław Komorowski

Postrzegam taką rolę prezydenta, że będzie przekonywał do myślenia kategoriami krajów wschodniej flanki Sojuszu NATO. Dla bezpieczeństwa Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, kluczowe jest, żeby ta amerykańska obecność była utrzymana, bo dzisiaj Europa, mimo że zdeklarowała, że przeznaczy większe fundusze na nasze bezpieczeństwo, to jednak do zamiany deklaracji w czyny potrzebuje co najmniej kilku lat - mówi generał Roman Polko. 

Generał Polko jest za utrzymaniem dobrych stosunków z USA, ale jest za tym, żebyśmy utrzymywali też dobre stosunki z Europą. - Sami widzieliśmy przedstawicieli Europy przy stole w Białym Domu. I my też musimy zabiegać o dobre relacje euroatlantyckie – mówi były dowódca jednostki GROM. 

Express Biedrzyckiej - Lubecka, Kowalski | 2025 09 02
QUIZ. Marta Nawrocka. Co wiesz o nowej pierwszej damie? Komplet mało prawdopodobny
Pytanie 1 z 10
Na początek metryka. W którym roku urodziła się Marta Nawrocka?
Sedno sprawy
K. BOSAK: Prezydent prowadzi politykę bliższą oczekiwaniom Konfederacji. Mentzen został źle zrozumiany. SEDNO SPRAWY
Sedno sprawy
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki