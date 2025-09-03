Bronisław Komorowski i gen. Roman Polko mają rady dla Karola Nawrockiego: "Nie powinien się podlizywać"

W środę prezydent Karol Nawrocki spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, To pierwsza zagraniczna podróż polskiego przywódcy. Zapytaliśmy byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego o rady aktualnej głowy państwa. - Nie powinien ulec pokusie podlizywania się Trumpowi - mówi były polityk Platformy Obywatelskiej.

