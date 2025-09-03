Bronisław Komorowski i gen. Roman Polko mają rady dla Karola Nawrockiego: "Nie powinien się podlizywać"

Trump powita go przed Białym Domem
Już dzisiaj prezydent Karol Nawrocki pojawi się w Białym Domu, gdzie zostanie powitany przez samego gospodarza. - Później będzie miała miejsce ceremonia przedstawienia delegacji i złożenie wpisów księdze pamiątkowej – zapowiadał szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz (40 l.). Kolejny punkt to spotkanie przywódców i Polski i USA, a później rozmowy z dziennikarzami. - Po konferencji przewidziane jest kolejne spotkanie prezydentów, w których będą też uczestniczyli członkowie delegacji - mówił Przydacz. Ze Stanów Zjednoczonych prezydencki samolot uda się do Włoch. W piątek para prezydencka złoży wizytę w Watykanie.
Mam nadzieję, że prezydent Nawrocki uniknie pokusy podlizywanie się i schlebiania Trumpowi. Wielu temu ulega bo wiadomo jak przywódca USA jest łasy na komplementy. Jednak w wypadku kraju tej wielkości co Polska trzeba mieć własne zdanie i bardzo się pilnować - mówi były prezydent Bronisław Komorowski
Postrzegam taką rolę prezydenta, że będzie przekonywał do myślenia kategoriami krajów wschodniej flanki Sojuszu NATO. Dla bezpieczeństwa Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, kluczowe jest, żeby ta amerykańska obecność była utrzymana, bo dzisiaj Europa, mimo że zdeklarowała, że przeznaczy większe fundusze na nasze bezpieczeństwo, to jednak do zamiany deklaracji w czyny potrzebuje co najmniej kilku lat - mówi generał Roman Polko.
Generał Polko jest za utrzymaniem dobrych stosunków z USA, ale jest za tym, żebyśmy utrzymywali też dobre stosunki z Europą. - Sami widzieliśmy przedstawicieli Europy przy stole w Białym Domu. I my też musimy zabiegać o dobre relacje euroatlantyckie – mówi były dowódca jednostki GROM.