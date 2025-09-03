Rzecznik Nawrockiego komentuje spotkanie w USA. Padły ważne słowa

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz potwierdził w rozmowie z „Super Expressem”, że Karol Nawrocki zaprosił Donalda Trumpa do Polski.

Spotkanie w Białym Domu przebiegało w bardzo dobrej atmosferze.

Podczas powitania polskiego prezydenta nad Waszyngtonem przeleciały myśliwce F-35.

Donald Trump podkreślił, że był to wyjątkowy gest i hołd dla tragicznie zmarłego polskiego pilota z Radomia.

Zaproszenie do Polski

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w rozmowie z „Super Expressem” ujawnił kulisy spotkania w Gabinecie Owalnym.

„Tak, Pan Prezydent Karol Nawrocki zaprosił Prezydenta Trumpa do Polski” – potwierdził.

To ważny sygnał polityczny, który może otworzyć kolejny rozdział w relacjach polsko-amerykańskich.

„Bardzo dobra atmosfera spotkania”

Jak podkreślił Leśkiewicz, rozmowa obu przywódców przebiegała w przyjaznej atmosferze.

Trump mówił o relacjach z Polską. Nawrocki wtrącił się i wywalczył sobie głos

„Bardzo dobra atmosfera spotkania, wyjątkowy gest, przelot samolotów F-35 nad Białym Domem w trakcie powitania Pana Prezydenta Nawrockiego” – wyliczał rzecznik.

Hołd dla polskiego pilota

Leśkiewicz zwrócił uwagę, że przelot amerykańskich myśliwców miał nie tylko charakter symboliczny, ale także emocjonalny.

„Co jak wyraźnie podkreślił Prezydent Donald Trump, było wyrazem hołdu dla tragicznie zmarłego polskiego pilota w Radomiu” – zaznaczył rzecznik.

Gest został odczytany jako mocne potwierdzenie więzi sojuszniczych i solidarności polsko-amerykańskiej w trudnych chwilach.

Wizyta Karola Nawrockiego w Białym Domu i rozmowa z Donaldem Trumpem miała zarówno wymiar symboliczny, jak i praktyczny. Była to okazja do pokazania bliskich więzi polsko-amerykańskich, podkreślonych przez wyjątkowy gest przelotu samolotów F-35 nad Waszyngtonem. I tak zauważył rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, atmosfera spotkania i decyzja o zaproszeniu Trumpa do Polski wskazują, że obie strony chcą kontynuować polityczny dialog na najwyższym szczeblu.

Czy wizyta przyniesie konkretne decyzje polityczne? To okaże się w kolejnych miesiącach. Pewne jest jednak, że spotkanie Nawrockiego z Trumpem już teraz wzmocniło polityczny wizerunek Polski i dało sygnał, że Waszyngton traktuje nasz kraj jako istotny element architektury bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.

Poniżej galeria: Hołd dla majora Krakowiana nad Białym Domem

express Biedrzyckiej 03.09.2025 wstęp Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.