Trump mówił o relacjach z Polską. Nawrocki wtrącił się i wywalczył sobie głos

Karol Nawrocki i Donald Trump spotkali się w Białym Domu z opóźnieniem.

Dziennikarka wykrzykiwała pytanie o sankcje wobec Rosji, Trump zignorował.

Amerykański prezydent chwalił Polskę za wydatki na obronność.

Nawrocki „wywalczył sobie głos” i podkreślił rekordowe nakłady Polski na wojsko.

Nad Białym Domem przeleciały myśliwce F-16 i F-35, oddając hołd Polsce i sojuszowi.

Trump: „Mamy szczególne relacje”

Amerykański prezydent został zapytany o obecność wojsk USA w Polsce.

„Myślę, że mamy wielkie zaufanie. Mamy bardzo szczególne relacje. Nigdy nie myśleliśmy nawet o usunięciu żołnierzy z Polski. Cały czas będziemy pomagali Polsce się chronić” – mówił Trump, podkreślając rolę sojuszu z Warszawą.

Wtrącenie Nawrockiego

W tym momencie polski prezydent postanowił się odezwać i wywalczyć sobie głos.

„To jest pierwszy raz w historii Polski w XX i XXI w., kiedy Polacy są zadowoleni, że mamy u siebie zagranicznych żołnierzy. To jest sygnał dla całego świata, również dla Rosji, że jesteśmy razem. Ale nie jesteśmy jak inni, którzy ‘jeżdżą na gapę’, bo wydajemy na obronność 4,7 PKB i na tym nie skończymy” – powiedział Karol Nawrocki.

Trump wcześniej o wydatkach

Chwilę wcześniej Trump sam chwalił Polskę za wysiłek militarny.

Symboliczny przelot myśliwców nad Białym Domem

W momencie, gdy obaj przywódcy odpowiadali na pytania, nad Waszyngtonem przeleciało osiem samolotów bojowych. Cztery F-16 uhonorowały pamięć majora Macieja „Slaba” Krakowiana, który zginął podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu. Kolejne cztery F-35 przeleciały na cześć relacji polsko-amerykańskich. Fox News przypomniało, że podobny gest towarzyszył wizycie Andrzeja Dudy w 2019 roku.

Poniżej galeria zdjęć: Konferencja Nawrockiego i Trumpa przed rozmowami w Białym Domu

