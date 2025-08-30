Karol Nawrocki leci do Waszyngtonu! Zobacz, jak wyglądały wizyty innych polskich przywódców w Białym Domu

Prezydent Karol Nawrocki spotka się z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie, co stanowi kontynuację historycznych relacji polsko-amerykańskich.

Biały Dom od dekad jest miejscem kluczowych spotkań, które kształtowały losy Polski.

Polscy przywódcy, tacy jak Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski czy Andrzej Duda, prowadzili tam ważne negocjacje dotyczące m.in. wejścia do NATO i współpracy obronnej.

Co będzie głównym tematem rozmów Nawrockiego z Trumpem i jak wpłyną one na przyszłość Polski?

Centrum zarządzania światem

- Dwukrotnie byłem w Gabinecie Owalnym. To nie tylko centrum sprawowania władzy w USA, bo przecież decyzje, które tam zapadają skutkują dla niemal całego świata - mówi nam były premier Leszek Miller (79 l.). Świadomość rangi tego miejsca musiał mieć już z pewnością Edward Gierek, który był pierwszym przywódcą PRL w Waszyngtonie. I sekretarz PZPR miał spotkać się z prezydentem Richardem Nixonem (+ 81 l.), ale w wyniku afery Watergate ten ostatecznie został usunięty ze stanowiska, które objął jego zastępca Gerald Ford (+ 93 l.). - Przyznał, że miał ogromną tremę przed wizytą w i że jest szczęśliwy, iż ma to już za sobą - pisał ówczesny naczelny "Polityki" Mieczysław Rakowski (+ 82 l.). Zupełnie inaczej przebiegała wizyta Lecha Wałęsy (83 l.), który przyleciał do USA jako bohater walki o wolność i już wtedy legendarny przywódca "Solidarności". Wałęsa przemawiał przed Kongresem, ale spotkał się też z George’em H.W. Bushem (+ 94 l.) w Białym Domu. Rozmowy dotyczyły wsparcia USA dla polskiej transformacji, w tym pomocy gospodarczej, ale też drogi do NATO. Ten temat wracał podczas kolejnych wizyt w USA kolejnego polskiego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego (71 l.). W lipcu 1996 roku spotkał się z Billem Clintonem (79 l.), omawiając przygotowania do członkostwa w Sojuszu, reformy wojskowe i sytuację regionalną. Efektem było zaproszenie Polski do NATO w 1997 roku, a członkostwo stało się faktem już dwa lata później.

Bush był miłym gościem, Komorowski zaliczył wpadkę

Z przywódcami USA spotykali się nie tylko polscy prezydenci, ale też premierzy. Leszek Miller w Białym Domu gościł dwukrotnie. - Prezydent Bush był bardzo miłym gościem o takim chłopięcym sposobie bycia. Pytał mnie o rady przed jego wizytą w Moskwie. Poradziłem, żeby opowiedział jakiś dowcip, ale niestety już go nie pamiętam. Po jakimś czasie Bush relacjonował, że żart bardzo się spodobał na Kremlu - wspomina ze śmiechem Miller. Od byłego premiera słyszymy jeszcze jedną anegdotę.

- Za drugim razem byłem w Białym Domu z kilkoma kolegami. Kątem oka, rozmawiając z Bushem, zauważyłem, że ciągle się gdzieś rozglądają. Już później w hotelu zapytałem ich czego szukali. Okazało się, że chodzi o miejsce, w którym Monica Lewinsky zabawiała z Billem Clintonem. Nie starczyło im jednak odwagi, żeby się Amerykanów zapytać - śmieje się doświadczony polityk.

Zabawnie miało też być podczas wizyty w Białym Domu Bronisława Komorowskiego (73 l.), ale wyszło co najmniej niezręcznie. Na dzień dobry, Komorowski wrzucił Barackowi Obamie (64 l.) porównanie stosunków polsko-amerykańskich do małżeńskich. - Żonie trzeba oczywiście wierzyć, ale ... sprawdzać, czy jest wierna - mówił polski polityk wprowadzając w niemałą konsternację swojego amerykańskiego odpowiednika.

DALSZA CZĘŚĆ TEKSTU POD GALERIĄ ZDJĘĆ

Rekordzista Andrzej Duda

Wielokrotnie w Białym Domu był Andrzej Duda, który relacje transatlantyckie uczynił jednym z głównym punktów swojej długiej prezydentury. Były już prezydent był jednym z pierwszych gości w czasie pandemii COVID - 19. - Pan Prezydent Donald Trump jest z innego pokolenia, ale bardzo go szanuję i bardzo – mogę powiedzieć – lubimy się. Cieszę się, że Pan Prezydent nazwał mnie swoim przyjacielem, to bardzo miłe - mówił Duda w rozmowie z TVP Info.

Jego następca Karol Nawrocki (42 l.) już jako kandydat na urząd głowy państwa spotkał się w Gabinecie Owalnym z Donaldem Trumpem (79 l). Teraz jednak celem podróży do USA nie jest już tylko kurtuazyjna rozmowa z najpotężniejszym politykiem na świecie. Prezydent Karol Nawrocki z pewnością będzie dyskutował m.in. o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, o kontraktach zbrojeniowych, ale też o szansach na pokój za naszą wschodnią granicą. To pierwsza zagraniczna wizyta nowego polskiego prezydenta.

Banki wyższy podatek przerzucą na ans Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.