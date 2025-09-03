Kto powinien odpowiadać za relacje z Trumpem, Tusk czy Nawrocki? Polacy nie mają wątpliwości. Zobacz najnowszy sondaż

2025-09-03 5:30

Zdecydowana większość Polaków uważa, że to prezydent Karol Nawrocki (42 l.) powinien reprezentować rząd w relacjach z przywódcą USA. Zaledwie 22% widzi w tej roli premiera Donalda Tuska (68 l.). Tak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie „Super Expressu” tuż przed wizytą polskiego prezydenta w Waszyngtonie.

Zaplecze Tuska nie ma relacji z Białym Domem

Teoretycznie w relacjach prezydenta z premierem sprawy dotyczące bezpieczeństwa miały być poza politycznym sporem. Praktyka okazała się jednak inna i przez kilka dni przed wizytą Karola Nawrockiego w USA dwa kluczowe ośrodki władzy, także za pośrednictwem mediów, dyskutowały o tym komu wolno więcej w obszarze polityki międzynarodowej. - Rząd prowadzi politykę zagraniczną, prezydent reprezentuje państwo na zewnątrz. To oznacza, że rząd w sytuacjach, które tego wymagają, daje takie instrukcje i rekomendacje prezydentowi – mówił premier Donald Tusk.- Zaplecze polskiego premiera nie ma właściwie żadnych relacji z administracją Donalda Trumpa. Celem prezydenta Karola Nawrockiego jest nowe otwarcie na linii Warszawa – Waszyngton. Gdyby wybory wygrał Rafał Trzaskowski nie miałoby to miejsca – mówił w „Radiu Plus” szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker (38 l.). Tę perspektywę zdaje się podzielać większość ankietowanych, która wskazuje, że to Karol Nawrocki powinien odpowiadać za relacje z gospodarzem Białego Domu.

To nie będzie ich pierwsze spotkanie

Karol Nawrocki uda się we wtorek do USA ze swoją pierwszą wizytą zagraniczną jako prezydent Polski; w środę odwiedzi Waszyngton, gdzie spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Prezydenci mają rozmawiać o bezpieczeństwie militarnym i energetycznym Polski, a także o sytuacji w Ukrainie.Zaplanowane podczas roboczej wizyty polskiego prezydenta spotkanie z Donaldem Trumpem w Białym Domu nie będzie pierwszym spotkaniem obu polityków; Nawrocki został przyjęty przez amerykańskiego przywódcę jeszcze w czasie kampanii wyborczej. Rozmawiał też dwukrotnie telefonicznie z Trumpem po tym, jak objął urząd prezydenta Polski. Reprezentował też Polskę podczas telekonferencji, którą prezydent USA zorganizował z europejskimi liderami przed swoim spotkaniem z Władimirem Putinem na Alasce.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 30.08-1.09.2025 roku metodą CAWI na próbie 1000 dorosłych Polaków.

