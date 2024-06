Eurowybory 2024 Polsce to ważny dzień. W niedzielę, 9 czerwca, odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Polacy wybiorą europosłów i na kolejną pięcioletnią kadencję. Wiadomo, że Polska jest podzielona na 13. okręgów wyborczych. W sumie Polsce przypada wybór 53 europarlamentarzystów. Lokale wyborcze w dniu wyborów 2024 będą otwarte od godz. 7 do godz. 21. O północy z piątku na sobotę zaczęła się cisza wyborcza. W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej, zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Relacja z dnia wyborów do Parlamentu Europejskiego przez cały czas trwania głosowania w Polsce na SE.pl! Bądźcie z nami!

