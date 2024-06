Kurski i Kempa zawiedli prezesa PiS! Porażka była do przewidzenia?

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. "Kanibalizacja przez PO koalicjantów ma się bardzo dobrze" [RELACJA NA ŻYWO 10.06.2024]

Kempa i Kursk nie jadą do Brukseli

Wydawało się, że ich nazwiska będą wyborczymi pewniakami. Beata Kempa ubiegała się reelekcję do Parlamentu Europejskiego na Dolnym Śląsku. Chociaż startowała z listy PiS na drugiej pozycji, wyborcy nie dali jej większych szans. Zdobyła ok. 86,9 tys. głosów, ale to stanowiło zaledwie 7,54 proc. ważnych głosów w okręgu wyborczym, czyli za mało, aby wygrać wybory. Z kolei Jacek Kurski, były szef Telewizji Polskiej i były urzędnik Banku Światowego, wypadł jeszcze gorzej. Startował z drugiego miejsca na Mazowszu, gdzie PiS było liderem (prawie 50 proc. głosów w skali województwa), ale uzyskał poparcie tylko 32 tys. wyborców czyli zaledwie 4,49 proc. głosów w okręgu.

Barbara Nowacka brutalnie o wyniku Lewicy i Trzeciej Drogi. "To się pan Szymon doczekał"

Były prezes telewizji bez powrotu do polityki

– Sposób sprawowania przez Jacka Kurskiego prezesury w telewizji publicznej, czyli radykalizacja przekazu, musiał być źle odbierany przez część wyborców Zjednoczonej Prawicy. Z kolei żelazny elektorat PiS woli sprzyjać politykom zakorzenionym lokalnie - dlatego Kurski przegrał – tłumaczy politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Rafał Chwedoruk (55 l.). – W przypadku pani Kempy decydujący mógł być kryzys wizerunkowy jej ugrupowania - Suwerennej Polski, który na naszych oczach się rozgrywa – dodaje ekspert.

