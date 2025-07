Idzie nowa miotła w PiS! Partia chce postawić na młodych polityków

PiS włącza w struktury młodych polityków

Pod koniec czerwca Rafał Bochenek, rzecznik PiS, zapowiedział, że podczas VII kongresu partii nastąpi przebudowa struktur decyzyjnych. Celem było otwarcie ich na polityków młodszego pokolenia. Partia zamierzała wprowadzić do komitetu politycznego oraz wykonawczego młodszych działaczy w wieku 30 i 40 lat, obok doświadczonych polityków z długoletnim stażem.

Kongres, który odbył się 28 czerwca, przyniósł konkretne zmiany. Do grona wiceprezesów PiS dołączyli m.in. Anna Krupka (43 lata) oraz europoseł Tobiasz Bocheński (37 lat). Skład komitetu wykonawczego został uzupełniony o posłów: Jana Kanthaka (33 lata), Jacka Ozdobę (33 lata) i Michała Wosia (34 lata). Dodatkowo, do komitetu politycznego weszli Jan Dziedziczak (43 lata) i Andrzej Śliwka (36 lat).

Bochenek: po wyborach parlamentarnych nastąpiła zmiana pokoleniowa

Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, podkreślił, że kongres przyniósł wiele istotnych decyzji personalnych, które zaowocowały włączeniem młodych polityków do komitetu wykonawczego. Nowe osoby dołączyły również do komitetu politycznego, który jest kluczowym organem decyzyjnym w partii.

- Wiemy, że po wyborach parlamentarnych również nastąpiła zmiana pokoleniowa w klubie Prawa i Sprawiedliwości – zaznaczył Bochenek. Według niego, struktura partii politycznej „musi odpowiadać w jakimś stopniu strukturze społecznej”, co jest kluczowe dla skutecznej walki o władzę.

PiS chce połączyć dynamizm młodych polityków z doświadczeniem starszych

Tobiasz Bocheński, zapytany o zmiany pokoleniowe w PiS, ocenił, że zachodzą one w sposób ewolucyjny. Jego zdaniem, „dynamizm i pomysłowość czy kreatywność młodości musi łączyć się z doświadczeniem, wiedzą i mądrością starszyzny”. Europoseł uważa, że w PiS nie ma „szklanego sufitu” dla młodych polityków, którzy mogą awansować dzięki swojej inicjatywie i pracowitości.

Podobnego zdania jest poseł Michał Moskal (31 lat), który podkreśla, że zmiana pokoleniowa w PiS przebiega w sposób spokojny i ewolucyjny, bez wewnętrznych „szarpanin”. Moskal, będący członkiem komitetu wykonawczego, zauważa, że to właśnie grono 30 i 40-latków ma za zadanie wykazywać się aktywnością i identyfikować kluczowe tematy polityczne dla PiS.

Rafał Bochenek jest przekonany, że młodsze pokolenie wniesie do struktur PiS swoją „optykę, patrzenie na świat, na poszczególne sprawy, na ważne polityczne tematy, co niewątpliwie będzie miało także wpływ na decyzje, jakie będziemy podejmowali jako formacja polityczna”. Dodatkowo, młodsi politycy wniosą „energię, świeżość, dynamizm i pracę”. Jak argumentował, PiS oprócz pracy w parlamencie, często także „jeździ w teren, organizuje różnego rodzaju inicjatywy społeczne”.

Europoseł Bocheński podkreślił obecność młodych osób we wszystkich strukturach PiS, w tym w gronie wiceprezesów. Wyraził również swoje zadowolenie z pełnionej funkcji, traktując ją jako duże zobowiązanie.

PiS chce być cyfrowo "najnowocześniejszą partią w Polsce"

Sekretarz generalny PiS, Piotr Milowański, pracuje nad mechanizmem przyjmowania nowych członków do partii z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Tobiasz Bocheński uważa, że dzięki temu PiS stanie się „w sensie cyfrowym najnowocześniejszą formacją w Polsce”. Jego zdaniem, będzie to „bardzo atrakcyjna formuła” nie tylko dla młodych osób, ale dla wszystkich.

Rafał Bochenek zapowiedział, że PiS planuje uruchomić nowe projekty dotyczące komunikacji z sympatykami, wyborcami i obywatelami. Część z nich jest w trakcie finalizacji i wkrótce zostanie wdrożona.

Michał Moskal wyjaśnił, że mechanizm proponowany przez Milowańskiego ma na celu „otworzenie naszych struktur, by było łatwiej się dostać do PiS, być szybko zrekrutowanym”. Dodał, że jest to ważny element funkcjonowania PiS, bez którego „nie da się robić partii masowej”.

Moskal oszacował, że obecnie PiS ma kilkadziesiąt tysięcy członków i uważa, że „da się wykonać jeszcze dużo dobrej pracy, żeby te liczby się poprawiły”. Jego zdaniem, PiS jest gotowe, by w przyszłości stać się największą partią w Polsce.

Odnosząc się do używanych technologii i kanałów komunikacji, Moskal zauważył, że członkowie komitetu wykonawczego są liderami w mediach społecznościowych. Wymienił m.in. Dariusza Mateckiego, Sebastiana Kaletę i Jana Kanthaka, którzy mają tworzyć strategię komunikacji w mediach społecznościowych.

Rafał Bochenek poinformował, że komunikacja PiS w internecie jest realizowana przez zespół Adama Andruszkiewicza i Janusza Cieszyńskiego.

Michał Moskal podkreślił, że PiS nie zrezygnuje ze spotkań w terenie, które zawsze były najmocniejszą stroną partii. Podobnego zdania jest Bocheński, który dodaje, że PiS zamierza wzmocnić dotychczasowe formy działalności o nowe pomysły.

PiS walczy o młodszych wyborców

Zapytany o rywalizację z Konfederacją o młodszych wyborców, Bocheński zaznaczył, że PiS zamierza udowodnić, że „absolutnie nie jest ani partią »obciachową«, ani partią »dziaderską«, że mamy przekaz skierowany do wszystkich grup wiekowych i dostosowany do odbiorców”. Jak mówił, PiS nie obawia się nowych formatów, ale nie zamierza „udawać kogoś innego i będziemy starać się na siłę przebierać w ciuchy młodzieżowe”.

Bocheński podkreślił, że PiS poważnie traktuje wszystkich 16 i 18-latków, którzy „wchodzą dopiero w życie, bo przecież cała ich przyszłość jest w pomyślności Polski”. Dodał, że PiS myśli także o wszystkich innych grupach wiekowych i przygotowuje program, który zostanie zaprezentowany przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi.

Bochenek zaznaczył, że PiS będzie rywalizować o wyborców poprzez formy komunikacji, kanały dotarcia i ofertę programową, która będzie przygotowywana także dla ludzi młodych.

Moskal ocenił, że przy komunikacji do najmłodszych wyborców należy zaakceptować, że często jest to „elektorat buntu, który szuka innych rozwiązań niż te największe ugrupowania” oraz „elektorat, do którego trzeba przemawiać pewnymi aspiracjami i ambicjami”. Według niego, sposobem na dotarcie do młodszych grup wyborców jest pokazanie „perspektywy, że chcemy być krajem dumnym”.

