Nagłe przemówienie Jarosława Kaczyńskiego! Wyniki wyborów do europarlamentu 2024

Wybory europejskie odbywają się we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej. Są drugimi największymi, demokratycznymi wyborami na świecie pod względem osób uprawnionych do głosowania. W Polsce wyborcy głosowali na swoich przedstawicieli do Brukseli w 13 okręgach wyborczych po to, aby wyłonić łącznie 53 nowych europosłów do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z sondażowymi wynikami, największą ilość mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska Donalda Tuska - czyli 21. (zagłosowało na nią 38,2proc.). Do tych wstępnych wyników odniósł się na gorąco prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Wyniki wyborów do parlamentu europejskiego 2024. jaki wynik otrzymał PiS?

Według wstępnych wyników exit poll, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 33,9 proc. głosów, co przełoży się na 19 mandatów do Parlamentu Europejskiego. To byłby nieco gorszy wynik, niż w poprzednich wyborach do PE w 2019 roku, kiedy ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zdobyło aż 27 mandatów. – Wiemy w tej chwili, co trzeba uczynić, żeby ten poziom podnieść. (…) Droga do zwycięstwa w tych najważniejszych wyborach, najpierw prezydenckich a potem parlamentarnych, jest otwarta. Mimo ataków na nas, idziemy w jednym kierunku! – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że trzeba „chodzić na wybory i trzeba głosować".

– Potrzebny jest biało-czerwony front i ten biało-czerwony front przyniesie nam zwycięstwo! – komentował Kaczyński i dziękował wszystkim tym, którzy angażowali się w kampanię, bo jak stwierdził – wiele osób „naprawdę ciężko walczyło". – Mamy niską frekwencję, więc szczególnie trzeba dziękować tym, którzy na te wybory poszli. (...) Ten wynik to jest dla nas wielkie zadanie. My w tym ostatnim okresie jesteśmy na tym samym poziomie. Wiemy, co zrobić, żeby ten poziom podnieść – podsumował prezes PiS.

