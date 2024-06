Zaskakująca propozycja dla Kosiniaka-Kamysza. Zostanie premierem?!

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego

Totalna porażka Jacka Kurskiego! Nie tego się spodziewał. Wyprzedzili go ci z dalszych miejsc

Za nami wybory do Parlamentu Europejskiego. Już oficjalnie wiadomo, że to Koalicja Obywatelska została zwycięzcą, dzięki wyprzedzeniu Prawa i Sprawiedliwości. Trzecia jest Konfederacja, dalej Trzecia Droga oraz Lewica. Znamy także nazwiska nowych europosłów, którzy już wkrótce będą nas reprezentować w europarlamencie. Najciekawsze jest jednak pytanie, jak wynik wyborów wpłynie na polską politykę, na rządzącą koalicję. Jacek Sasin uważa, że Władysław Kosiniak-Kamysz powinien jak najszybciej wystąpić z rządu i zawrzeć nową umowę z Prawem i Sprawiedliwością i być może Konfederacją.

- Można powiedzieć, ostatni dzwonek dla Kosiniaka-Kamysza, jeszcze może z tej drogi zawrócić. Tkwienie w tej koalicji wyraźnie pokazuje, że to jest śmierć Trzeciej Drogi i to już taki trwały. Myślę, że ta oferta, która została sformułowana przez nas, przez Prawo i Sprawiedliwość po wyborach parlamentarnych, czyli Kosiniak na premiera rządu tzw. koalicji polskich spraw mogłaby być dalej aktualny - ocenił Jacek Sasin.

Prawo i Sprawiedliwość ma 189 posłów, Konfederacja 18, a Trzecia Droga 32. Łącznie to 239 mandatów, co stanowi większość do rządzenia.

EXPRESS BIEDRZYCKIEJ - Michał Kobosko, Michał Szczerba, dr Anna Materska-Sosnowska - WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.