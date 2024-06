i Autor: PAP/Rafał Guz

Wybory do PE

Sensacja! Byli znanymi europosłami PiS, teraz się nie dostali. Klęska Karskiego, Fotygi, Czarneckiego

jot 21:54

Znamy już sondażowe wyniki exit poll w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z nimi okazuje się, że szereg dotychczasowych europarlamentarzystów nie trafi do PE. Szczególnie bolesne jest to w PiS. Tacy znani politycy jak Ryszard Czarnecki czy Karol Karski z dużym prawdopodobieństwem nie dostali mandatów europosłów.