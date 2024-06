Wyniki wyborów do europarlamentu 2024. Znamy wyniki exit poll. Kto zostanie europosłem? Oto podział mandatów

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Donald Tusk już głosował

Wybory do PE

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Andrzej Duda już zagłosował

Wybory do PE

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Gdzie jest najwyższa frekwencja na Podkarpaciu?

Wybory do PE

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Są wyniki exit poll! [RELACJA NA ŻYWO]

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kto wygrał głosowanie?

Znamy już pierwsze, częściowe wyniki do Parlamentu Europejskiego 2024, które zostały przeprowadzone w niedzielę, 9 czerwca w Polsce. Zgodnie z wynikami exit poll, które poznaliśmy tuż po godzinie 21:00, a zostały zaprezentowane w TVP, Polsacie i TVN, w wyborach 2024 największą liczbę głosów zdobyła Koalicja Obywatelska.

Pełne dane sondażowe exit poll przedstawiają się następująco, wraz z podziałem na mandaty:

Koalicja Obywatelska: 38,2 proc., mandatów: 21

Prawo i Sprawiedliwość: 33,9 proc., mandatów: 19

Konfederacja: 11,9 proc., mandatów: 6

Trzecia Droga: 8,2 proc., mandatów: 4

Lewica: 6,6 proc., mandatów: 3

Bezpartyjni Samorządowcy: 0,8 proc., mandatów: 0

Polexit: 0,3 proc., mandatów: 0.

Z danych podanych przez PKW na ostatniej konferencji wynika, że frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego na godz. 17 wyniosła 28,2 proc.

Pierwsze wyniki, które zostały podane, to dane exit poll zebrane przez sondażownię Ipsos na podstawie danych z ankiet przeprowadzonych w całym kraju. Badanie exit poll przeprowadzono w 845 losowo wybranych lokalach wyborczych na terenie całej Polski. Ostateczne i oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 poznamy najprawdopodobniej w poniedziałek, 10 czerwca, około godz. 15, a zostaną one podane przez Państwową Komisję Wyborczą.

NIŻEJ ZOBACZYSZ PREMIERA DONALDA TUSKA, KTÓRY GŁOSOWAŁ W WARSZAWIE: