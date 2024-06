i Autor: Łukasz Gągulski/Super Express Jacek Kurski

Wyborcza klapa

Totalna porażka Jacka Kurskiego! Nie tego się spodziewał. Wyprzedzili go ci z dalszych miejsc

jot 11:42 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Nie zawsze dobre, czołowe miejsce na liście wyborczej wróży sukces i jest pewniakiem. Przekonało się o tym kilku kandydatów z listy PiS do Parlamentu Europejskiego, którzy startowali z pierwszych miejsc. Odczuł to też na własnej skórze startujący z drugiej pozycji Jacek Kurski. Nie dość, że się nie dostał, to jeszcze w wyborczym wyścigu został prześcignięty przez osoby z dalszych miejsc.