Duda i Tusk w USA. Zgrzyt jeszcze przed rozmową z Bidenem?! Szokujące doniesienia! [RELACJA NA ŻYWO]

Jerzy Buzek o wstąpieniu Polski do NATO. Co by było, gdybyśmy nie dołączyli do sojuszu?

Równo 25 lat temu, 12 marca 1999 w Independence w stanie Missouri Polska, Czechy i Węgry zostały oficjalnie przyjęte do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), największego na świecie sojuszu wojskowego. Ministrowie spraw zagranicznych trzech państw - ze strony polskiej Bronisław Geremek - przekazali tzw. instrumenty ratyfikacyjne amerykańskiej sekretarz stanu Madeleine Albright. Rząd amerykański jest depozytariuszem Traktatu północnoatlantyckiego, zwanego też waszyngtońskim, stanowiącego podstawę NATO. Polska, Czechy i Węgry zostały zaproszone do akcesji do Sojuszu podczas szczytu w Madrycie w lipcu 1997 r. Poszerzenie Traktatu waszyngtońskiego o te trzy kraje zostało następnie zatwierdzone przez władze wszystkich dotychczasowych sojuszników. W rocznicę wejścia przez Polskę do NATO polscy prezydent i premier udali się z wizytą do USA. Śledźcie z nami wszystko to, co dzieje się w związku z wyjazdem Andrzeja Dudy i Donalda Tuska do Stanów Zjednoczonych.

