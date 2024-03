Czy Duda i Tusk lecą razem jednym samolotem do USA? Jest komentarz

Andrzej Duda i Donald Tusk wybierają się do USA. We wtorek 12 marca jest przewidziane ich spotkanie z amerykańskim prezydentem. Joe Biden zaprosił obu polityków, by porozmawiać z nimi na takie tematy jak: obecna sytuacja NATO, przyszłe rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego o inne kraje, w tym o Ukrainę, a także współpraca polsko-amerykańska oraz polskie zakupy zbrojeniowe w USA.

Duda i Tusk polecą do USA jednym samolotem? Nie, to nie jest możliwe

Pojawia się pytanie, czy Duda i Tusk polecą do USA razem, skoro wybierają się tam w jednej sprawie. Pewnym już jest, że nie polecą jednym samolotem. Jest to związane z konkretnymi procedurami. Zgodnie z obowiązującymi zasadami lotów najważniejszych osób w kraju, określanych jako HEAD, głowa państwa i szef rządu polecą do USA na pokładach różnych maszyn. - Procedura nie pozwala na to, żeby dwie osoby leciały razem jednym samolotem - przekazał dla gazet.pl przedstawiciel Centrum Informacyjnego Rządu.

- W jednym samolocie nie mogą znaleźć się dwie najważniejsze osoby w państwie, bo gdyby stało się coś niedobrego, to nie miałby kto kierować państwem. Dlatego zostało ustalone, że prezydent nie może lecieć razem z premierem – zaznaczył w rozmowie z PAP prof. dr hab. Stanisław Koziej, generał brygady w stanie spoczynku, w latach 2010-2015 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. P

odkreślił, że przepisy regulujące loty najważniejszych osób w państwie wprowadzono po katastrofie smoleńskiej z 2010 r. I jak dodał: - Ma to na celu zapewnienie ciągłości kierowania państwem w każdej awaryjnej sytuacji. Nie pamiętam, by od wprowadzenia tej procedury zanotowano jakieś drastyczne jej naruszenia. Nie słyszałem, żeby wszyscy członkowie rządu lecieli jednym samolotem. Nie pamiętam, aby była sytuacja, w której prezydent leciał razem z premierem albo z marszałkiem Sejmu.

