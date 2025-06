Pierwsze komentarze ws. Adama Szłapki - nowego rzecznika rządu. Zgrana karta czy figura o wielkiej wadze?

Doświadczeni rzecznicy oceniają debiutanta

Dr Łukasz Jasina to były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kierował komunikacją MSZ między innymi w trudnym czasie kiedy rozpoczęła się rosyjska agresja na Ukrainę, a Polskę zalała fala uchodźców. Jego zdaniem Adam Szłapka ma wszelkie papiery na to być być twarzą rządu Donalda Tuska.

- Na tym stanowisku sprawdzi się lepiej niż w roli ministra ds. Unii Europejskiej. Zna się na mediach, umie się w nich pokazywać, posiada sporą rozpoznawalność i zna wielu dziennikarzy. Traktowałby to stanowisko jako szansę do nowej politycznej odskoczni - mówi Jasina i dodaje, że szefa Nowoczesnej nie czeka wcale łatwe zadanie.

- Kiedy oczekiwania są potężne to i zawód może być bardzo duży. Pod tym względem Szłapka nie będzie miał łatwo. Pozostaje mieć nadzieję, że uda mu się wykrzesać siły, żeby nie zawieść polityków swojego obozu, ale też dziennikarzy, którzy czekają na rzecznika rządu - mówi Jasina.

To szalupa ratunkowa dla Szłapki

Zdecydowanie bardziej krytyczny wobec Adama Szłapki jest Rafał Bochenek. Obecny rzecznik Prawa i Sprawiedliwości dekadę temu był rzecznikiem rządu Beaty Szydło.

- Poszukiwany od tygodni, miał być nowym otwarciem, a okazał się zgraną kartą... po porażce przespanej prezydencji funkcja rzecznika rządu ma być szalupą ratunkową dla Szłapki. Jedyna nadzieja w tym, iż osobą odpowiedzialną w rządzie za kontakty z UE będzie wreszcie ktoś nieco bardziej kompetentny- drwi Rafał Bochenek.

CZYTAJ: On będzie rzecznikiem rządu Donalda Tuska! Potężne wsparcie gabinetu!

Będzie naprawdę dobrym rzecznikiem

Kolejną osobą, którą poprosiliśmy o opinię w sprawie Adama Szłapki jest Witold Zembaczyński. To polityk Nowoczesnej, który od 2015 roku działa w jednej partii z nowym rzecznikiem rządu.

- Premier Tusk podkreślał, że chce poważnej, dobrze rozpoznawalnej osoby do tej roli, a Szłapka to „figura polityczna o ciężkiej wadze”, do której Premier ma zaufanie - mówi poseł KO. Zembaczyński dodaje, że konieczne będzie przeorganizowanie wszystkich dotychczasowych kanałów, którymi rząd komunikował się ze społeczeństwem.

- Pracuję ze Szłapką od 2015, mało kto tak dobrze zna państwo i potrafi o tym w przyjazny sposób opowiedzieć. To będzie dobry rzecznik - kwituje swoją wypowiedź Zembaczyński.

A.SZŁAPKA: W NASZYM INTERESIE JEST JAK NAJBLIŻSZA RELACJA Z USA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.