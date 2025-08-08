Karol Nawrocki z rodziną zamieszkał w Belwederze

Andrzej Duda mieszkał w Pałacu Prezydenckim

Bronisław Komorowski mocno krytycznie ocenia ten budynek

Komorowski bezlitosny dla Pałacu Prezydenckiego! "Strasznie brzydko i bez gustu"

Były prezydent Bronisław Komorowski nie szczędzi krytyki pod adresem Pałacu Prezydenckiego. Jak stwierdził, budynek ten jest „strasznie brzydki” i stanowi „zaprzeczenie wszelkiej estetyki i logiki”. Komorowski, który podczas swojej kadencji mieszkał w Belwederze, tłumaczy, dlaczego podjął taką decyzję i czy doradziłby obecnej parze prezydenckiej pozostanie w Belwederze na stałe. Zapytany o powody swojej decyzji, nie krył się z negatywną oceną. Jak wyjaśnił, pierwotny układ pomieszczeń w pałacu, z czasów jego budowy, zakładał, że pokoje gospodarza znajdują się na pierwszym piętrze, sale reprezentacyjne na parterze i pierwszym piętrze, a na ostatnim piętrze mieszkała służba. – Ktoś odwrócił tę logikę – wskazał były prezydent.

Zobacz: Rodzina Nawrockich przejęła Belweder. Zobacz zdjęcia Kasi na hulajnodze i teściów prezydenta na balkonie

– Prezydent pracuje na pierwszym piętrze, przyjmuje gości, a mieszka na ostatnim piętrze, tam gdzie kiedyś mieszkała służba. Tam są relatywnie niskie stropy. Bardzo brzydko jest to urządzone. Myśmy z żoną w 2010 roku, jak popatrzyliśmy na to kompletne bezguście i brak logiki, to powiedzieliśmy „nie, nie, absolutnie" i wybraliśmy Belweder – dodał.

Pałac Prezydencki – historia i mieszkańcy

Pałac Prezydencki, wzniesiony w XVII wieku, ma bogatą historię i był wielokrotnie przebudowywany. W przeszłości mieszkali w nim m.in. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech i Maria Kaczyńscy oraz Andrzej Duda z rodziną. Każdy z prezydentów miał swoje zdanie na temat Pałacu i jego funkcjonalności.

Sprawdź: Nawroccy zamieszkają w Belwederze. Sprawdziliśmy, jak to miejsce wygląda w środku [ZDJĘCIA]

Lech Wałęsa skarżył się na hałas dochodzący z ulicy. Aleksander Kwaśniewski uważał natomiast, że Pałac to dobre miejsce dla prezydenta ze względu na jego położenie i przestrzeń dla administracji. Andrzej Duda zorganizował w Pałacu ślub swojej córki, co wywołało pewne kontrowersje.

Belweder – "piękny widok" z historią

Belweder, którego nazwa pochodzi od włoskiego „piękny widok”, również ma bogatą historię. W przeszłości był rezydencją królowej Bony, a później należał do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Mieszkał w nim także marszałek Józef Piłsudski, a po II wojnie światowej pełnił funkcję siedziby Rady Państwa.

To tam mieszka póki co Karol Nawrocki wraz z żoną i dziećmi. Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz „nie ma jeszcze decyzji, gdzie ostatecznie zamieszkają przez najbliższe pięć lat”. W Pałacu Prezydenckim w najbliższym czasie odbędzie się planowany remont i nie jest jasne, czy po jego ukończeniu para prezydencka opuści Belweder.

Galeria poniżej: Rodzina Nawrockich przyłapana pod Belwederem! Gdzie pojechali?

Sonda Jak, twoim zdaniem, będzie wyglądać współpraca Karola Nawrockiego z rządem? Dobrze Średnio Źle Nie wiem