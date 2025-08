Już o godz. 10 Karol Nawrocki złoży przysięgę prezydencką przed Zgromadzeniem Narodowym i od tego momentu będzie prezydentem Polski. O godz. 12 dojdzie do mszy św., następnie o godz. 14 na Zamku Królewskim odbędzie się uroczystość inwestytury prezydenta RP na Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski, a tuż po godz. 15 prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką, pierwszą damą Martą Nawrocką, wejdzie do Pałacu Prezydenckiego.

Nieco później, o godzinie 16.30 na pl. Piłsudskiego, przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbędzie się niezwykle podniosła uroczystość, czyli przejęcie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi RP. - Po tej uroczystości Karol Nawrocki spotka się z Polakami, którzy przyjadą do Warszawy na uroczystość zaprzysiężenia – mówi nam Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.

Prezydent Karol Nawrocki zamieszka w Belwederze

A gdzie zamieszka nowy prezydent z najbliższymi? Wszystko wskazuje na to, że będzie to Belweder. - Para Prezydencka wraz z dziećmi na razie mieszka w Belwederze. Nie ma jeszcze decyzji, gdzie ostatecznie zamieszkają przez najbliższe pięć lat. Teraz jest to Belweder – zaznacza w rozmowie z „Super Expressem” Rafał Leśkiewicz.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Pałac Prezydencki czeka mały remont. - W Pałacu Prezydenckim ma odbyć się w najbliższych tygodniach, a pewnie i miesiącach odnowienie i odświeżenie. Na razie państwo Nawroccy zamieszkają w Belwederze, a jak będzie w przyszłości czas pokaże – mówi nam osoba z otoczenia prezydenta.

