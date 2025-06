On zostanie rzecznikiem rządu Donalda Tuska?! Potężne wsparcie gabinetu!

Premier Donald Tusk jakiś czas podjął o powołaniu rzecznika rządu. Wszystko to zostało ogłoszone po spotkaniu liderów koalicji rządzącej, czyli Koalicji Obywatelskiej, (jeszcze) Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Po rozmowach (5 czerwca) wystąpili na wspólnej konferencji: Włodzimierz Czarzasty, Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia. Donald Tusk był nieobecny z powodu innych obowiązków. Hołownia wówczas przekazał, że podjęto decyzję, by powołać rzecznika rządu. To nowość, ponieważ do tej pory, czyli od zaprzysiężenia rządu 13 grudnia 2023, nie było osoby, która zajmowałaby się przekazywaniem informacji od rządu i dbała o kontakt z mediami.

O rzeczniku rządu mówił też w swoim expose (11 czerwca) Donald Tusk, zaznaczając: - Każdy błądzi, ja pewnie też pobłądziłem, sądząc, że prawda obroni się sama. Jeszcze w czerwcu będzie rzecznik prasowy rządu – zapowiedział i słowa dotrzymał. A w rozmowach z dziennikarzami dodał: - W ciągu tygodnia poznacie nazwisko rzecznika rządu. Mądry człowiek, zawodnik wagi ciężkiej w polityce. Bo właśnie w piątek (20 czerwca) w czasie konferencji prasowej ogłosi, kto zostanie rzecznikiem.

Już kilka dni temu "Super Express" donosił, że stanowisko to może objąć Adam Szłapka. Teraz te wieści znów się pojawiły. Z nieoficjalnych informacji medialnych wynika, że Szłapka zostanie ogłoszony rzecznikiem rządu. Jednak na ostateczne wieści należy poczekać do wystąpienia premiera Donalda Tuska, a to w samo południe!

Kim jest Adam Szłapka?

Adam Szłapka to młody polityk. Urodzony 6 grudnia 1984 r. w Kościanie, samorządowiec, a z wykształcenia politolog. Ukończył politologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Polityki Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. W polityce jest od lat. W latach 2006-2010 pełnił funkcję radnego i wiceprzewodniczącego rady miejskiej w Kościanie.

W 2007 roku był wolontariuszem w Kijowie w ramach programu Youth in Action, gdzie zajmował się promocją idei Integracji Europejskiej. Pełnił funkcję sekretarza generalnego stowarzyszenia Młode Centrum, później Stowarzyszenia Projekt: Polska. Współtworzył Fundację Projekt: Polska, gdzie był dyrektorem i odpowiadał m.in. za organizację projektów: „Razem 89” – projekt obywatelskich obchodów 4 czerwca 1989 r. i „Pokolenie Solidarności” – inicjatywy angażującej młodych w 30. rocznicę powołania Solidarności.

W latach 2011-2015 pracował jako ekspert w Kancelarii Prezydenta RP. W 2015 r. objął stanowisko sekretarza generalnego Nowoczesnej, a także uzyskał mandat posła na Sejm RP. Od 2019 r. jest przewodniczącym Nowoczesnej. W 2023 r. po raz trzeci uzyskał mandat poselski. 13 grudnia 2023 r. został powołany na urząd Ministra do spraw Unii Europejskiej.

Szłapka był w czołówce w 2023 roku! Lepsi byli tylko Tusk i Kaczyński

Co ciekawe w wyborach parlamentarnych 2023 zdobył trzeci najlepszy wynik w kraju, i to zaraz po Donaldzie Tusku oraz Jarosławie Kaczyńskim. To on był na podium największej liczby głosów. Będąc numerem jeden na liście Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z Poznania dostał 149 064 tysięcy głosów.

