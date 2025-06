W przyszłym tygodniu premier przedstawi rzecznika rządu. Znamy nazwiska, które są w grze!

Rucińska, Sobkowiak, Wróbel, czy Szłapka?

- Każdy błądzi, ja pewnie też pobłądziłem, sądząc, że prawda obroni się sama. Jeszcze w czerwcu będzie rzecznik prasowy rządu – zapowiedział w expose Donald Tusk (67 l.). Bo zdaniem premiera i wielu innych polityków obozu rządzącego władza za mało mówi o swoich sukcesach.

Momentalnie rozkręciła się karuzela nazwisk z potencjalnymi ustami tego rządu. Pojawiły się na niej min. minister Agnieszka Rucińska (44 l.), jedna z najbliższych współpracownic Tuska i była dziennikarka radiowa, a także minister Magdalena Sobkowiak (41 l.), ale z naszych informacji wynika, że żadna z nich nie będzie rzecznikiem. Jak dowiedział się "Super Express" stanowisko to już w przyszłym tygodniu ma objąć Adam Szłapka albo Maciej Wróbel.

Debiutujący w Sejmie poseł, albo szef Nowoczesnej na krótkiej liście

- Jeżeli taka propozycja padnie, to na pewno nie odmówię. Każdego dnia jestem rzecznikiem rządu jak 243 posłów koalicji rządzącej, mówiąc o tym, co dobrego rząd robi – mówił w TVP Info Wróbel. Posiada wieloletnie doświadczenie dziennikarskie, przede wszystkim telewizyjne. Pracował między innymi w olsztyńskim oddziale Telewizji Polskiej. To jego pierwsza kadencja w Sejmie i pierwsze doświadczenie rządowe w ministerstwie kultury. Wiceszefem tego resortu został zaledwie kilka miesięcy temu.

Z kolei Adam Szłapka to polityk z dużo większym doświadczeniem. Aktualnie jest ministrem do spraw europejskich. Stoi też na czele Nowoczesnej, partii współtworzącej Koalicję Obywatelską obok Platformy Obywatelskiej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych. W Sejmie zasiada już od 2015 roku. W ostatnich wyborach parlamentarnych osiągnął trzeci wynik w Polsce. Wyprzedzili go tylko Donald Tusk i Jarosław Kaczyński.

Poranny Ring 7:50 - Krzysztof Bosak i Przemysław Czarnek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.