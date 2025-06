Hołownia ogłosił wielkie zmiany w rządzie Tuska! W końcu się na to zdecydowali po ponad półtora roku rządów

Rekonstrukcja rządu już pewna! Wiadomo, co dalej z rządem

Spotkanie miało być poświęcone dyskusji i wyciągnięciu wniosków po przegranej kandydata KO Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Politycy Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z PAP wskazywali, że wyciągnięcie wniosków i konsekwencji z porażki w wyborach prezydenckich jest kluczowe. Według nich, przyczynami porażki były m.in. brak przekazu dla młodych, błędy sztabu, niepotrzebne wypowiedzi i działania posłów. W środę (4 czerwca) wieczorem premier Donald Tusk spotkał się w KPRM z parlamentarzystami KO, tak także tematami rozmowy były wybory prezydenckie.

Władza zaczyna działać po wyborach prezydenckich

Koalicja rządząca postanowiła działać, po niedzielnych wyborach. Już w poniedziałek (2 czerwca) odbyło się pierwsze spotkanie liderów koalicji rządzącej, tego samego dnia premier Donald Tusk stwierdził, że plan działania rządu przy nowym prezydencie, którym został wybrany popierany przez PiS Karol Nawrocki, "będzie wymagać jedności i odwagi od całej Koalicji 15 października".

Premier Tusk zapowiedział też wówczas, że zwróci się do Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania dla rządu, co ma być "pierwszym testem" dla koalicji. Sejm ma rozpatrzyć wniosek 11 czerwca. W środę prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że ugrupowanie jest zainteresowane dalszą współpracą w ramach koalicji rządowej i "żeby w ramach istniejącej koalicji odnowić te sprawy, które są dla nas najważniejsze".

Nowość w rządzie! Będzie rzecznik

I faktycznie w czwartek (5 czerwca) politycy się spotkali. Po rozmowach wystąpili na wspólnej konferencji: Włodzimierz Czarzasty, Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia. Donald Tusk był nieobecny z powodu innych obowiązków. Hołownia przekazał, że podjęto decyzję, by powołać rzecznika rządu. To nowość, ponieważ do tej pory, czyli od zaprzysiężenia rządu 13 grudnia 2023, nie było osoby, która zajmowałaby się przekazywaniem informacji od rządu i dbała o kontakt z mediami.

